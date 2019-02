Vorschlag: Die Stadt möge selbst prüfen lassen

Tut sich etwas in Sachen Versorgungszentrum Ober-/Untersulmetingen? In einem Brief an Oberbürgermeister Gerold Rechle schlägt Landrat Dr. Heiko Schmid jetzt ein von der Stadt in Auftrag zu gebendes Gutachten vor, sollte am aktuellen Gutachten zur Beurteilung der Hochwasserflächen Zweifel bestehen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervor.

Wörtlich schreibt Schmid: „Nach Inkrafttreten der vom Land Baden-Württemberg im Januar 2014 erstellten Hochwassergefahren wurden diese im Frühjahr zusammen mit dem für die Erstellung verantwortlichen Ingenieurbüro Pro Aqua, der Stadt Laupheim und dem Wasserwirtschaftsamt gemeinsam besprochen, plausibilisiert und bewertet. Hierbei wurde gemeinsam die Richtigkeit der Hochwassergefahrenkarten, auch in Ober- und Untersulmetingen anerkannt. Sollten Sie dennoch an der Richtigkeit und damit Rechtmäßigkeit des Gutachtens, das das Land Baden-Württemberg in Auftrag gegeben hat, zweifeln, so können Sie gerne ein weiteres Gutachten beauftragen, um die HQ100-Flächen zu prüfen. Wir werden dieses dann zusammen mit dem Regierungspräsidium prüfen.“

„Erhebliche Risiken“

Landrat Dr. Heiko Schmid verweist in seinem Schreiben an den Oberbürgermeister auch auf ein Schreiben seines Stellvertreters und Ersten Landesbeamten Walter Holderried vom April 2018. In diesem Schreiben habe er die Sach- und Rechtlage bereits ausführlich erklärt. Einer Bebauung der zwischen 2008 und 2013 aufgeschütteten Fläche stehe demnach nichts entgegen. Holderried äußert aber Bedenken wegen „erheblicher Risiken“ bei der Zulassung von Vorhaben auf den nicht aufgeschütteten Flächen (HQ100) und schreibt: „Den angedachten Vorhaben in den nicht aufgeschütteten Flächen wie zum Beispiel Gebäude, Stellplätze und Zeltplatz kann aus Gründen des Hochwasserschutzes jedoch nicht zugestimmt werden.“ Im Fall einer sogenannten hunderjährigen Hochwasserflut sei in dem Bereich mit Überflutungstiefen von 60 bis 100 Zentimeter zu rechnen.

Einen von Oberbürgermeister Gerold Rechle ins Spiel gebrachten Vor-Ort-Termin mit ihm halte Landrat Dr. Heiko Schmid im jetzigen Verfahrensstand nicht für zielführend. „Sie und ich sind an geltendes Recht gebunden“, so Dr. Schmid wörtlich. Selbstverständlich stehen die zuständigen Leiter des Wasserwirtschaftsamtes und des Amtes für Bauen und Naturschutz der Stadt für weitere Informationen und Gespräche gerne zur Verfügung.