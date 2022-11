Vorlesetag im Planetarium Laupheim begeistert junge Zuhörer

Zum Vorlesetag haben Kinder ab fünf Jahren am Freitag im Planetarium Laupheim drei galaktischen Geschichten gelauscht. Angelika Kuppetz, Rekorin der Wielandschule entführte die Kinder mit drei verschiedenen Büchern in die Welt der Sterne und Planeten. In der ersten Lesung erzählte Kuppetz die Geschichte zweier Erdmännchen, denen Käfer Kopernikus erklärt, dass der Mond sich um die Erde dreht. Auf ihrer Suche nach den Sternenerdmännchen stellen sie zudem fest, dass ihre echten Freunde gar nicht weit entfernt sind. Im zweiten Buch lernten die Kinder die Maus Armstrong kennen, die als erste Maus den Mond bereist. In der dritten Geschichte half der Drache Kokusnuss Außerirdischen dabei, zurück auf ihren Planeten zu kommen. Immer wieder hörte man ein gerauntes „Wow“ der kleinen Zuhörer. „Besonders haben mir die Sternschnuppen gefallen“, sagte Jannik (10). Lea (7) stimmte ihm zu. Sie hatte sich sogar etwas gewünscht. Und Robin (8) erklärte: „Vorlesen wirkt so sehr anschaulich.“