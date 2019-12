Vorlesestunde auf Englisch

„Storytime“, die englische Vorlesestunde für Grundschüler, findet am Samstag, 14. Dezember, in der Stadtbibliothek Laupheim statt. Von 9.30 bis 10.30 Uhr steht das spielerische Englischlernen auf dem Programm, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der Eintritt ist frei.

Ulrike Schanz liest für Kinder ab sechs Jahren in einfachem Englisch vor: Dabei übersetzt sie englische Begriffe nicht ins Deutsche, sondern veranschaulicht die Geschichte mit Requisiten sowie mit ihrer Mimik und Gestik. Die Kinder begreifen die Geschichte so als Ganzes und erleben die fremde Sprache im Zusammenhang, auch wenn sie nicht jedes Wort verstehen, erklärt die Stadt.