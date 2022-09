Vorfreude auf den Kaltblutmarkt

Der Kaltblutmarkt lässt am Donnerstag, 13. Oktober, wieder die Herzen von Pferdebegeisterten höher schlagen. Nach zweijähriger Pause freut es die Organisatoren besonders, dass dieser bedeutende Markt, der Besucherinnen und Besucher weit über die Region hinaus anlockt, wieder stattfinden kann, schreibt die Stadt Laupheim in einer Ankündigung.

„Bisher sind für die städtische Prämierung 51 Pferde und die Verbandsprämierung 28 Pferde gemeldet. In Anbetracht dessen, dass der Kaltblutmarkt nach der Pandemie erst noch richtig anlaufen muss und derzeit parallel weitere hochkarätige Veranstaltungen stattfinden, sind wir mit dieser Anzahl durchaus zufrieden“, bestätigt Rainer Ganser, der bei der Stadtverwaltung für das Marktwesen zuständig ist und den Kaltblutmarkt mitorganisiert. So findet aktuell noch das Landwirtschaftliche Hauptfest in Stuttgart sowie die Messe Pferd Bodensee in Friedrichshafen statt.

Beim Kaltblutmarkt findet neben dem Verkauf der Pferde, traditionell auch die Prämierung der edlen Tiere statt. Dabei können Züchterinnen und Züchter ihre Tiere bei der Staats- oder Verbandsprämierung des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg teilnehmen lassen. Stuten, die nicht an der Verbandprämierung teilnehmen, sowie Fohlen und Wallache können von der Stadt Laupheim prämiert werden. Spannende Fahrwettbewerbe für Zwei- und Vier-Spänner am Nachmittag sowie ein buntes Rahmenprogramm am Vormittag für Klein und Groß runden den Kaltblutmarkt ab.