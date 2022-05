Vorbereitungen für Rosenmarkt in vollem Gange

Sie tragen klingende Namen wie „Blanche Moreau“, „Donaunymphe“ oder „Shogun“ und lassen die Herzen von Rosenliebhabern höherschlagen. Die unterschiedlichsten Rosensorten werden dieses Jahr wieder in Laupheim präsentiert. Nach zwei Jahren pandemie-bedingter Pause soll am Samstag, 18. Juni, der Rosenmarkt in und um das Schloss Großlaupheim stattfinden. Dies teilt die Stadt Laupheim mit.

Neben den Rosen sowie Gartenzubehör gibt es demnach allerlei Produkte rund um die Königin der Blumen. Umrahmt wird das Programm mit musikalischer Unterhaltung. Die Stadtverwaltung ist bereits voll in der Planung und freut sich, dass sich bereits mehr als 100 Aussteller beworben haben. „Wir freuen uns sehr, nach so langer Pause endlich wieder den Rosenmarkt auszurichten und die Besucherinnen und Besucher bald wieder begrüßen zu dürfen“, so Rainer Ganser, der mit Rosenfreunden den Markt organisiert.