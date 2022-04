Vorbereitungen der Triathleten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf zahlreiche Höhepunkte kann sich die Triathlonabteilung des SV Sulmetingen in der kommenden Wettkampfsaison freuen. Absoluter Höhepunkt ist im Oktober die Teilnahme beim legendären Ironman auf Hawaii, an der Martin Felber den SV Sulmetingen bei der Weltmeisterschaft vertreten wird und sich mit den weltbesten Triathleten messen darf.

Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft erzielte er im vergangenen Herbst in Barcelona, wo er mit dem 5. Platz in der Altersklasse mit einer Zeit von 8:44 Stunden ein starkes Rennen absolvierte. Die Distanz betrug 500 Meter Schwimmen (wetterbedingt verkürzt), 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Des Weiteren startet Felber noch zuvor beim Ironman Cork (Irland), der zwei Monate vor der Weltmeisterschaft auf Hawaii stattfindet.

Ralf Hildebrand und Benjamin Obermaier werden bei der Ironman Europameisterschaft in Frankfurt starten, wobei hier noch Qualifikationsmöglichkeiten für den Ironman Hawaii bestehen. Die Distanzen sind hier 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen. Beim Ironman Klagenfurt in Österreich starten Jürgen Gaus und Thomas Scharmach über die gleiche Distanz. Ebenso starten Guido Maier, Andreas Glaser und Hans-Jürgen Divo über die Ironmandistanz beim Challenge Roth.

An weiteren Triathlonwettkämpfen über die halbe Ironmandistanz werden die SVS Triathleten beim Allgäu Classic teilnehmen, unter anderem auch in Dresden, wo Christian Conrad startet. Ein weiterer großer Höhepunkt ist der Zugspitzmarathon, wo Sebastian Otto und Verena Veneruso teilnehmen werden. Otto startet beim Ultratrail, der 106 Laufkilometer und 5300 Höhenmeter abverlangt. Veneruso startet beim Supertrail, wo 68 Kilometer mit 2920 Höhenmeter zu laufen sind. Im Juni findet dann die Vereinsmeisterschaft des SV Sulmetingen statt, die dann in Erbach stattfindet. Ebenso sind weitere Triathlonwettkämpfe auf den Olympischen Distanzen und Sprintdistanzen geplant, die im Großraum Oberschwaben stattfinden.