Vor der Bühne wird schon bald getanzt

Auch in diesem Jahr hat die Band The Soul Empire die Gäste beim Summernight-Jazz-Frühschoppen im „FESTverwurZELT“ unterhalten. Bereits um die Mittagszeit wurde bei Jazz und Soul getanzt, die Besucher hatten Spaß an der lockeren Atmosphäre im Bierzelt.

Kurz nach 11 Uhr begann sich das „FESTverwurZELT“ zu füllen. Wer früh dran war, wurde mit souligen Rhythmen der Combo rund um Michael Porter belohnt. Songs von Stevie Wonder, Diana Ross, The Blues Brothers, James Brown und vieler anderer bekannter Künstler erfüllten die Herzen der Zuhörer mit souliger Wärme. Trotz Erkältung sang Barbara Frey aus Ulm mit warmer klangvoller Stimme. Auch Uli Mohl überzeugte mit ausdrucksstarkem Gesang.

Doch The Soul Empire bestehen nicht nur aus diesen zwei Namen. Rund um Michael Porter agieren viele bekannte Laupheimer Gesichter: Norbert Streit und Ben Maucher (Saxofon), Klaus Natterer (Posaune), Joe Fessele (Keyboard), Uwe Lange (Gitarre), Igor Schiele (Bass), Cesar Gamero (Percussion), Tobias Weidinger und Carsten Stamm (Trompete). Alles bekannte Größen in der Laupheimer Musikszene.

Spätestens nach der Pause hielt es die Besucher nicht mehr auf den Plätzen. Vor der Bühne wurde getanzt, während andere beim Frühschoppen oder Mittagessen auf den Bierbänken zum Takt mitwippten. Eine sehr entspannte, heitere Atmosphäre erfüllte das gut gefüllte Festzelt, in dem auch Familien gut aufgehoben waren. Während Mama, Papa, Oma oder Opa die Musik genossen, konnten die Kinder an verschiedenen Stationen des Spielmobils, der „Spielbar“, ihr Geschick beweisen.

Alles in allem ein rundum geglückter Start in den Heimatfestsamstag. Bei strahlendem Sonnenschein entließen The Soul Empire die Zuhörer mit guter Laune in den Trubel des frühen Nachmittags auf dem Laupheimer Festplatz.