„Vor 100 Jahren wären wir gestorben“: So gehen zwei Diabetiker mit der Krankheit um

Am 14. November ist Weltdiabetestag. Und der steht in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Zeichen: 100 Jahre Insulin. 1921 schafften es Frederick Banting und Charles Best erstmals, Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Hunden zu isolieren. Ein Meilenstein in der Geschichte der Medizin und die Basis dafür, Diabetespatienten heute wirksam behandeln zu können. Die „Selbsthilfegruppe Diabetes Laupheim“ veranstaltet dazu einen Vortrag. Vorab erzählen Gabriele Rupf und Thomas Walter im Gespräch mit „Schwäbische Zeitung“-Volontär Philip Hertle, was diese Errungenschaft im vergangenen Jahrhundert für Diabetikerinnen und Diabetiker bedeutet.

Hertle: Sie sind selbst auch von Diabetes betroffen. Seit wann ist das so?

Walter: Ich habe den Diabetes mit 54 gekriegt und es letztendlich selber diagnostiziert. Ich arbeite in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Laupheim und habe da lange Jahre eine Typ-1-Diabetikerin betreut und war daher schon informiert. Ich bin von Haus aus schon dünn und mein Umfeld hat dann gesagt, ich sei noch dünner geworden. Ich konnte essen, essen, essen. Viele freuen sich am Anfang, dass sie abnehmen, aber der Körper verwertet nichts mehr. Man würde praktisch vor dem vollen Teller sterben. Irgendwann habe ich mich dann selbst getestet. Da war der Blutzucker dann schon jenseits von Gut und Böse. Da wusste ich: Ich bin Typ-1-Diabetiker.

Rupf: Ich habe die Diagnose Diabetes 1994, nach der Geburt des dritten Kindes, bekommen. Ich habe es am starken Gewichtsverlust und am starken Durst bemerkt und mir dabei eigentlich nicht so viel gedacht. Diabetes Typ 1 kann jeder in jedem Alter bekommen. Ich war 34.

Das war bestimmt nicht leicht für Sie. Wie sind Sie damit umgegangen?

Rupf: Ich wollte es nicht wahrhaben. Es dauert eine Zeit, bis man es akzeptiert. Im Endeffekt hilft nichts, es ist jeden Tag ein Kampf. Man muss ja immer das Essen berechnen und auch die Hormone spielen eine Rolle. Es ist nicht so einfach zu handhaben.

Walter: Es ist auch insofern schwierig, wenn man vorher gesund war. Ich hatte vorher nie irgendwas. Ich wusste: Ich habe jetzt keine Grippe, die wieder vergeht, sondern etwas, das ich immer habe, mein Leben lang.

Welche Einschränkungen hat das mit sich gebracht?

Rupf: Wenn mein Mann spontan fragt, ob wir spazieren gehen, muss ich zuerst nach dem Zuckerwert gucken. Es ist immer eine Gratwanderung, jeden Tag. Ich kann zum Beispiel nicht in den Urlaub gehen und sagen: Jetzt habe ich 14 Tage frei.

Walter: Dann heißt es: essen oder spritzen, eines von beiden. Wenn der Zuckerwert hochgeht, spritzen, wenn er runtergeht, essen. Das ist ein Programm, das immer mitläuft. Um es auf den Punkt zu bringen: Es muss immer alles geplant sein.

Welche Entwicklungen machen Ihnen das Leben als Diabetiker heutzutage leichter als früher?

Rupf: Früher ging man nur einmal die Woche zur Messung beim Arzt. Heute sehe ich ständig, wie die Kurve verläuft, ob sie rauf oder runter geht. Inzwischen trägt fast jeder Typ-1-Diabetiker einen Sensor. Der misst ständig den Blutzucker und die Werte werden direkt auf der Smartwatch angezeigt. Man muss sich beim Umgang mit der Pumpe oder dem Messgerät schon ein bisschen mit der Technik beschäftigen. Aber wer ein Handy bedienen kann, kann auch mit den Gerätschaften umgehen.

Walter: Die Technik hat sich unwahrscheinlich entwickelt. Vor 30 Jahren hat man noch mit Streifen gemessen. Diabetiker mussten bei sich Blut nehmen und auf dem Streifen gab es dann zwei verschiedene Farbtöne. Auf der Skala hat der Patient dann gesehen, in welchem Bereich der Blutzucker ungefähr liegt. Und dementsprechend hat der Diabetiker entweder gespritzt oder gegessen. Das ist nicht vergleichbar mit der heutigen Situation. Ich kriege über Bluetooth alle fünf Minuten einen Impuls auf mein Messgerät oder auf mein Handy und kann den Korridor einstellen, in dem sich der Blutzuckerspiegel möglichst bewegen sollte. Heutzutage wird das alles online ausgelesen. Ich kann mich über die App mit dem Arzt verbinden und ihm sagen: Schau mal in mein Diabetesjournal. Dann hat er die ganzen Werte und ich muss gar nicht unbedingt hin.

Wie wäre Ihr Leben verlaufen, wenn Sie vor 100 Jahren gelebt hätten?

Walter: Vor 100 Jahren wären wir gestorben, jetzt sitzen wir da wie das blühende Leben (lacht).

Rupf: Für die Diabetiker ist es auf jeden Fall komfortabler geworden. Früher gab es ja nur Schweine- und Rinderinsulin und dann wurden die Humaninsuline entwickelt. Das ist ja einfacher herzustellen, als wenn man immer Nachschub aus der Bauchspeicheldrüse vom Schwein oder Rind braucht. Allerdings bemerkten Diabetiker mit diesen Insulinen den Unterzucker besser. Dafür gibt es jetzt beim Messgerät die Warntöne.

Sie engagieren sich seit einiger Zeit für das Projekt „Insulin zum Leben“. Was steckt dahinter?

Walter: Wir sammeln übriges Insulin und verschicken dieses an die entsprechende Sammelstelle, von wo aus es in verschiedene Länder versendet wird. Wenn jemand auf ein anderes Insulin umstellt, bleibt vielleicht mal eine ganze Packung übrig. Oder jemand stellt auf ein anderes Messsystem um und ein Haufen Messstreifen bleiben übrig. Das schmeißen die Leute oft weg. Wir denken hier in Deutschland oft, es ist selbstverständlich, dass man ganz einfach in die Apotheke geht und sich sein Insulin holt. Wir reden hier von den modernsten Messgeräten und in anderen Ländern gibt es nicht einmal genügend Streifen, um den Blutzucker zu messen.

Rupf: Übrig bleibt Insulin zum Beispiel auch, wenn ein Diabetiker stirbt. Die Angehörigen schmeißen das Insulin oft weg. Das Hilfsprojekt aber verteilt das überschüssige Insulin ins Ausland, wo es gebraucht wird. In manchen Ländern ist es ja wie bei uns vor 100 Jahren. Die Leute haben keine Chance zu leben, wenn sie kein Insulin haben. Sie sterben, weil sie es sich nicht leisten können.

Die Leute können bei uns auch persönlich vorbeikommen und die Spenden in den Briefkasten werfen. Wir schicken sie dann nach Rastatt, von wo aus sie weiterverteilt werden.

Walter: Die Apotheken in Laupheim haben sich alle bereit erklärt, das Insulin anzunehmen und uns Bescheid zu geben. Wir sind auch telefonisch erreichbar und holen das Insulin bei den Spendern ab.