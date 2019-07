Voneinander lernen, einander unterstützen

Im Rahmen des Schulfests der Friedrich-Adler-Realschule Laupheim haben Schulleiterin Petra Schänzle und Alexander Weiß, Bereichsleiter der St. Elisabeth-Stiftung, Heggbacher Werkstattverbund, am Dienstag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Sie krönt eine bereits langjährige Zusammenarbeit.

„Nach langjähriger Beziehung gehen wir nun eine feste Ehe ein“, erklärte Schänzle. Mit der Unterzeichnung der offiziellen Kooperationsvereinbarung werde besiegelt, was schon lange Bestand habe. Spiel, Spaß und Spannung lautete das Motto des Schulfests, und mit diesen Worten könne man auch die Kooperation mit dem Heggbacher Werkstattverbund beschreiben.

Zwischenmenschliche Begegnungen sollten dabei, wie schon in der Vergangenheit, auch künftig weiter im Vordergrund stehen. Praktika und gegenseitige Besuche sollen zeigen, wie praxisnah der Werkstattverbund ist. Hemmschwellen könnten so abgebaut werden. Die Kooperation fördere soziales und berufliches Lernen der Schülerinnen und Schüler und könne durchaus helfen, sich in der komplexen Arbeitswelt zurechtzufinden.

„Niemand hier ist ganz normal und das ist ganz normal“, fügte Alexander Weiß in seiner Ansprache hinzu. Dass dieser Gedanke bereits gelebt werde, hätten in der Vergangenheit schon viele Projekte gezeigt. Egal ob Toleranz-Tage, Kurzfilmprojekt, gemeinsame Backaktionen oder das aktuelle Projekt einer Fotobox – all diese Beispiele würden belegen, dass der jetzt unterzeichnete Vertrag nicht nur ein Stück Papier sei. „Der Vertrag bildet die Grundlage gegenseitigen Lernens und gegenseitiger Unterstützung“, erläuterte Weiß die Beweggründe der Kooperation.

Wie wertvoll dieses gegenseitige Bekenntnis zur Unterstützung in der heutigen Zeit ist, hob auch Sigrid Scheiffele, Leiterin des Amts für Bildung und Betreuung der Stadt Laup-heim, in ihrem Grußwort hervor. Musikalisch gestaltet wurde der Festakt von Schülerinnen und Schüler der Friedrich-Adler-Realschule, außerdem traten die Cheerleader auf.