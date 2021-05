Von zu Hause aus mitwirken lenkt Gerold Rechle von seiner schweren Krankheit ab

Keine guten Nachrichten kamen Anfang Januar aus dem Laupheimer Rathaus: Oberbürgermeister Gerold Rechle teilte mit, dass er an Krebs erkrankt ist. Er müsse sich wegen eines bösartigen Tumors einer Behandlung unterziehen und stehe unbestimmte Zeit nicht für die Dienstgeschäfte im Rathaus zur Verfügung, kündigte der OB an. Roland Ray hat sich nach seinem Befinden erkundigt.

SZ: Herr Rechle, Sie haben Ihre Krankheit öffentlich gemacht. Seither melden Sie sich in Pressemitteilungen immer mal wieder zu kommunalen Themen zu Wort, Ende März haben Sie eine Gemeinderatssitzung geleitet. Wie geht es Ihnen jetzt?

Rechle: Nachdem eine zu Beginn des Jahres eingeleitete Therapie nicht erfolgreich war, musste ich seit April eine weitere, noch umfassendere Therapie beginnen. Weil diese in regelmäßigen Abständen aber auch stationäre Klinikaufenthalte erfordert, ist mir ein regelmäßiges operatives Arbeiten vorerst weiter nicht möglich. Ich werde in diesen Belangen vom Führungsstab des Rathauses sehr gut vertreten.

SZ: Im Hintergrund, so der Eindruck, sind Sie aber trotzdem in vieles eingebunden?

Rechle: Ich versuche, so weit mir das momentan möglich ist, an strategischen Entwicklungen der Stadt und den wichtigsten Besprechungen von zu Hause aus mitzuwirken. Der Rathausmannschaft stehe ich für Fragen zur Verfügung. Auch wenn ich das derzeit alles nur eingeschränkt tun kann, so empfinde ich es doch als wohltuend und als willkommene Ablenkung von der Krankheit.

SZ: Sie haben in der Ratssitzung im März von einer großen Anteilnahme der Bevölkerung gesprochen.

Rechle: Ich habe viele Blumengrüße und zahlreiche Genesungswünsche erhalten. Das macht wirklich Mut und verleiht positive Energie. Einen solch wunderbaren Zuspruch wünsche ich jedem schwer Erkankten von Herzen. Vergelt’s Gott.

SZ: Vielen Dank für das Gespräch und gute Besserung.