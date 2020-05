„Von Stillstand keine Spur“

Mit einer Sitzung im Kulturhaus läuft am Montag, 18. Mai, die durch Corona unterbrochene öffentliche Ratsarbeit in Laupheim wieder an. Im Gespräch mit SZ-Redakteur Roland Ray zieht Oberbürgermeister Gerold Rechle Bilanz, wie die Stadt bisher durch die Krise gekommen ist. Er gibt außerdem einen Ausblick, wie es mit den städtischen Projekten und dem Betrieb von Kitas, Kulturhaus und Parkbad weitergehen soll.

SZ: Herr Rechle, nach gut zweimonatiger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie sind wieder erste öffentliche Sitzungen des Gemeinderats und der Ortschaftsräte terminiert. Erstes Ziel wird sein, den städtischen Haushalt 2020 unter Dach und Fach zu bringen. Gibt es dafür einen Fahrplan?

Rechle: Vorgesehen ist, den Haushalt am 25. Mai in zweiter Lesung zu verabschieden. Das ist wichtig, um mit Blick auf neue Vorhaben handlungsfähig zu sein. Wir wollten aber erst noch die Mai-Steuerschätzung von Bund und Ländern abwarten; sie wurde am vergangenen Donnerstag veröffentlicht und liefert wichtige Indikatoren für die mittelfristige Finanzplanung. Die Stadtkämmerei hat die neuen Erkenntnisse übers Wochenende eingearbeitet, die Unterlagen gehen zu Wochenbeginn an unsere Gremien hinaus. Am Dienstag wird das Zahlenwerk dann noch nachträglich im Ortschaftsrat Obersulmetingen besprochen, dazu sind wir im März nicht mehr gekommen.

SZ: Wie steht es um die städtischen Finanzen? Reißt die Corona-Krise ein großes Loch?

Rechle: Entgegen der allgemeinen Tendenz stehen wir noch vergleichsweise unbeschadet da, insbesondere beim Gewerbesteueraufkommen. Aufgrund unserer starken Unternehmen lässt sich mit Stand heute sagen: Der wirtschaftliche Einbruch wird uns in 2020 nicht so stark treffen wie womöglich andere Kommunen. Von Vorteil ist dabei auch der Branchenmix hier in Laupheim. Aber wir sind nicht blauäugig: Auch wir müssen dieses Jahr mit einem spürbaren Rückgang der Gewerbesteuer rechnen.

SZ: Können Sie die Einnahmeausfälle für die Stadt Laupheim zum jetzigen Zeitpunkt beziffern?

Rechle: Momentan bewegen sich die Ausfälle bei Steuern und Gebühren im mittleren einstelligen Millionenbereich.

SZ: Lässt sich das verkraften?

Rechle: Wir haben schon gehandelt und die Aufwendungen im laufenden Haushalt um rund 2,5 Millionen Euro abgespeckt; nach jetzigem Stand landen wir insgesamt bei einem knappen Minus. Das ist meines Erachtens vertretbar und ich gehe davon aus, dass das Regierungspräsidium das so akzeptiert.

SZ: Muss die Stadt Vorhaben schieben oder streichen?

Rechle: Die Großprojekte Rathaus und Dreifeldhalle haben wir ja schon für dieses Jahr auf Eis gelegt. Wie es damit weitergeht, darüber wird in Bälde zu reden sein, losgelöst von der Haushaltsplanung 2020. Das sonstige Investitionsprogramm wollen wir wie vorgesehen umsetzen. Die bereits in 2019 begonnenen Projekte hat die Verwaltung in den vergangenen Wochen weiter vorangetrieben, von Stillstand keine Spur.

SZ: Wie sind Sie dabei verfahren, ohne Ratsbeschlüsse?

Rechle: Ich habe versucht, möglichst viel über Eilentscheide des Oberbürgermeisters abzubilden, nicht ohne die Ratsmitglieder vorher umfassend zu informieren und ihre Meinung abzufragen. Das hätte ich nicht tun müssen, ein zumindest mehrheitlich bekundetes Einvernehmen ist mir aber wichtig.

SZ: Die Stadt hat auch seit März etliche Aufträge vergeben...

Rechle: Wir wollen unsere Projekte abarbeiten, sie sind grundsolide finanziert. Darüber hinaus möchten wir mit den Aufträgen die lokale und regionale Wirtschaft stützen. Die öffentliche Hand trägt da eine Verantwortung, sie soll in schwierigen Zeiten antizyklisch investieren. Die Stadt Laupheim ist dazu imstande, weil wir in den vergangenen Jahren sehr gut gewirtschaftet haben.

SZ: Priorisierung war zuletzt ein großes Thema am Ratstisch. Muss die Reihenfolge, in der Projekte in Angriff genommen werden, infolge der Corona-Krise geändert werden?

Rechle: Mit Ausnahme der Großprojekte Rathaus und Dreifeldhalle haben wir im Moment alles so gelassen wie im ersten Haushaltsentwurf 2020 vorgesehen.

SZ: Auch auf der Zeitachse?

Rechle: Ja. Und sollten Änderungen notwendig werden, müssen wir in Ruhe darüber reden.

SZ: Sprechen wir über zwei, drei städtische Einrichtungen und wie es damit weitergeht. Wann öffnet das Parkbad?

Rechle: Das ist kein ganz leichtes Thema. Ich kann natürlich verstehen, dass es die Menschen bei steigenden Temperaturen ins Freibad zieht, in diesem Sommer vielleicht mehr denn je. Wegen Corona müssen wir allerdings sehr genau überlegen, wie wir für die Sicherheit der Badegäste ausreichend Sorge tragen können, im Wasser, auf der Liegewiese, im Sanitärbereich. Da ist einiges grundlegend zu prüfen. Es geht nicht zuletzt um Haftungsfragen. Wir erhoffen uns für unser Handeln „Leitplanken“ vom Land und vom Städtetag und möchten uns mit den anderen Freibädern im Kreis wegen des Regelwerks abstimmen.

SZ: Schwebt Ihnen ein Öffnungstermin für das Parkbad vor?

Rechle: Wir können uns nicht vorstellen, das Bad vor Ende Juni, Anfang Juli zu öffnen. Wir versuchen, im Sommer etwas möglich zu machen, aber nicht um jeden Preis.

SZ: Wie sieht es mit dem Kulturhaus aus?

Rechle: Großveranstaltungen wird es dieses Jahr dort wohl nicht mehr geben. Nachdem demnächst aber wieder Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen erlaubt sein sollen, bereiten wir uns darauf vor, den Betrieb wieder aufzunehmen. Im Sommer könnte doch noch die eine oder andere Veranstaltung über das Kulturhaus laufen, möglicherweise auch im Rosengarten. Immer unter der Maßgabe, dass die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.

SZ: Kitas sollen von dieser Woche an über die Notbetreuung hinaus einen reduzierten Regelbetrieb anbieten. Was ist leistbar in Laupheim?

Rechle: Wir versuchen die Lockerung so gut es geht umzusetzen, aber auch hier liegt die letzte Verantwortung bei uns. Ich kann mir ein rollierendes System mit festen Gruppen und Zeiten vorstellen, damit die Eltern Planungssicherheit haben.

SZ: Zum Schluss die Bitte um ein Fazit: Wie ist Laupheim bisher durch die Corona-Krise gekommen?

Rechle: Ich muss der Stadtgesellschaft ein Riesenkompliment dafür aussprechen, wie diszipliniert und wohlwollend sie die notwendigen Maßnahmen mitgetragen hat. Das lässt sich an den Infektionszahlen auch ganz konkret ableiten: Der Landkreis Biberach liegt im Vergleich unter der Fallzahl anderer Kreise – und die Stadt Laup-heim unter dem Kreisschnitt. Zu erleben, wie die Menschen zusammenhalten und einander unterstützen, auf dass wir die Krise ohne größeren Schaden bewältigen, das ist für mich eine schöne und wertvolle Erfahrung und stimmt mich sehr hoffnungsfroh, dass wir zusammen auch die Phase der Lockerungen und damit den Einstieg zurück ins normale Leben möglichst gut hinbekommen.