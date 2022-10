Mit Video und Bildern: So schön war der Kaltblutmarkt in Laupheim

Der Kaltblutmarkt in Laupheim hat am Donnerstag Hunderte Besucherinnen und Besucher jeden Alters angelockt. Neben mächtigen Pferden konnte man auf dem Festplatz um die Bühler Halle aber noch einiges mehr entdecken.

Es ist wieder soweit: Große, beeindruckende Kaltblüter schreiten durch Laupheim. Beim traditionellen Kaltblutmarkt werden sie nicht nur prämiert - sie zeigen auch, was sie alles können.

„Ooooh, wie süß“, entfährt es einer Drittklässlerin beim Anblick des kleinen Fohlens, das gerade an ihr vorbeigeführt wird. Schnell drängelt sich eine Traube Kinder an der Absperrung – jedes will die sanfte Pferdeschnauze einmal streicheln. Gleich daneben ruft ein Mann: „Komm, Mädle!“ Eine Motivation für die Stute, die noch etwas zögerlich Richtung Festplatz geht. Kein Wunder: Hier herrscht am frühen Morgen noch „geruhsames Durcheinander“. Menschen und Vierbeiner sind bereits auf dem Platz unterwegs; an den Handwerkerständen bauen Seiler, Korbflechter und Bürstenverkäufer ihre Stände auf, und an den Verpflegungsstationen der Laupheimer Blutreitergruppe dampft es schon verlockend aus den Kesseln.

Püppi kommt aus gutem Hause

Auch Püppi ist schon etwas aufgeregt. Die zweieinhalbjährige Stute ist zum ersten Mal auf dem Kaltblutmarkt und wird von ihren Besitzern, der Familie Häfele aus Haidgau, noch schön gemacht für den Wettbewerb. Soll heißen: Die Mähne wird gebürstet, das Fell gestriegelt und die Hufe werden poliert. Püppi, die eigentlich Espes Elite heißt, kommt aus gutem Hause – ihre Mutter war einst Bundessiegerin.

In vier Ringen auf dem Gelände des FV Olympia schreiten die Wertungsrichter zur Tat und begutachten Körperbau, Haltung und Gangart der zum Wettbewerb angemeldeten Pferde. Die zeigen sich mal ausgelassen, mal zurückhaltender an der Longe ihrer Besitzer. So wie beim Mensch gilt auch für die Vierbeiner: Ein jeder hat sein eigenes Temperament.

Freude über Freiheit im Ring

Was für die Großen gilt, trifft erst recht auf die Kleinen zu. Davon können sich die Zuschauer im Schauring vor der Bühler Halle ein Bild machen. Denn auch die Fohlen stellen sich der Wertung der Preisrichter Florian Keil und Konrad Ehlers. Zusammen mit dem Muttertier werden sie einzeln von ihren Besitzern in den Ring geführt und dürfen an der Longe ihre Qualitäten zur Schau stellen. Spannend wird es aber immer dann, wenn die Preisrichter sagen: „Bitte mal frei laufen lassen!“ Stutfohlen Rosella beispielsweise kriegt sich vor Freude über diese Freiheit erst gar nicht mehr ein, wiehert fröhlich, rennt temperamentvoll durch den Ring und scharrt munter mit den Hufen in der großen Pfütze auf dem Platz.

Die Preisrichter haben keinen einfachen Job, erklärt Schauring-Moderator Andreas Strecke übers Mikro. „Sie müssen in die Glaskugel schauen: Wie wird sich das Fohlen entwickeln, welches Potenzial steckt drin?“ Auch sonst plaudert Strecke munter aus dem Nähkästchen, erzählt Interessantes aus der Geschichte, zum Beispiel darüber, dass Laupheim einst eine Hochburg der Noriker-Zucht war.

Hengstfohlen Dragon hat die Nase vorn

Am Ende hat Hengstfohlen Dragon die Nase vorn und wird zum Sieger gekürt. Seine guten Anlagen waren schon vor dieser Auszeichnung bekannt, erklärt sein Besitzer Bernd Köngeter, der gemeinsam mit seiner Frau Ute eine Pferdezucht in Alfdorf bei Schwäbisch Gmünd betreibt. „Wir haben schon damit gerechnet, dass Dragon vorne mitspielt. Dass er Erster wurde, ist schon toll!“ Dragon ist bereits verkauft. Er zieht im November ins Haupt- und Landgestüt Marbach um und soll einmal den „Beruf“ als Deckhengst ausüben.

Vielseitiges Kaltblut

Besondere Aufmerksamkeit erhalten die Vorführungen im Schauring. Hier zeigt der frischgebackene Europameister im Holzschleifen, Robert Pritzi, was er – und natürlich auch sein mächtiger Kaltbluthengst Rune van de Doore Plas – alles können. Das kraftvolle Tier zieht unter Anweisung seines Besitzers einen Holzstamm durch einen Parcours, der den realen Holzrückarbeiten im Wald nachempfunden ist. Doch auch als Ross-Reiter-Gespann beweisen Pritzi und Rune, dass Kaltblüter nicht nur als Arbeitstiere perfekt geeignet sind, sondern auch die hohe Kunst der Dressur beherrschen. Nur das Hindernis-Springen mag der Hengst nicht so gerne.

Auch die Darbietungen von Tatjana Früh und Chiara Marques-Berger, die im Doppelpack mit ihren Pferden Seilspringen und sich in einer etwas anderen Art des Pole-Dance üben, begeistern das Publikum, das sich zahlreich an den Absperrungen drängt. Ganz zu schweigen von der „Ungarischen Post“, bei der Josef Kotz und Sebastian Erhart Akrobatik auf Pferderücken zeigen. Nicht fehlen dürfen der Kraut- und der Autenrieder Brauereiwagen, die zwar mit Verspätung, aber dann richtig den Ring erobern.

Drittklässler entdecken den Kaltblutmarkt

Mit Feuereifer dabei sind die vielen Kinder, die übers Marktgelände schlendern. Die Stadtverwaltung bietet wieder – so will es die Tradition – Führungen für die dritten Schulklassen an. Diese bestaunen nicht nur die Pferde, sondern auch die Künste des Schmieds: Johannes Maucher hämmert auf den Amboss und erklärt: „So hat man früher Nägel gemacht.“ Kalt wird ihm nicht; das Schmiedefeuer neben dem Amboss erhitzt das Eisen auf bis zu 1200 Grad. Nebenan zeigen Hufschmied Jochen Raidt und der Mietinger Pferdebesitzer Stefan Ruß, wie man ein Pferd mit Hufeisen beschlägt. Das zischt, raucht – und stinkt auch ein bisschen.

Kutschfahrt mit OB an Bord

Am Nachmittag zeigen dann die Zweier- und Vierergespanne, wie schnell eine Pferdekutsche unterwegs sein kann. Bei den Vierspännern hat das Team von Walter und Tobias Rot die Nase vorn, bei den Zweispännern siegt das Team von Robert Pritzi. Oberbürgermeister Ingo Bergmann übergibt die Siegerpokale – und darf im Vierspänner mitfahren. Der gibt nach der ersten Runde mächtig Gas, und der OB klammert sich mit der Hand am Sitz fest. „Ich war schon ein bisschen überrascht“, bekennt er danach. „Aber Spaß gemacht hat es.“ Pferde mag das Stadtoberhaupt und schließt nicht aus, dass er irgendwann einmal an einem Blutritt in Weingarten teilnehmen könnte. „Aber erst, wenn ich als OB fest im Sattel sitze.“