Von coolen, scheuen und eifersüchtigen Vögeln

Sehr gut besucht ist die Vogelschau der Vogelfreunde Schemmerberg am vergangenen Wochenende gewesen. Alt und Jung nutzten die Gelegenheit, sich an der rund 200-köpfigen buntgefiederten Schar zu erfreuen. Der Laupheimer Geflügelzuchtverein hatte seine Ausstellunghalle für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hatte.

Die jährliche Vogelausstellung im Herbst, die zum vierten Mal in Laupheim stattfand, bietet den Züchtern die Gelegenheit, ihre gefiederten Freunde einem Preisrichter vorzustellen. Für jede Vogelart gelten andere Richtlinien. Bewertet werden dabei Gefieder, Größe, Krallen, Farbe der Vögel und deren Haltung.

Und so stellten sich nun die frisch Prämierten ihren Betrachtern. Einige davon ganz cool, wie eine Schar Halsbandsittiche oder die Wellensittiche, und andere lieber ein bisschen versteckt hinter Zweigen, so wie einige Eulenarten. Ein Graupapagei war dabei, sein neues Prädikatsabzeichen gleich mal in seine Einzelteile zu zerlegen – gerade das richtige Spielzeug für ihn. Groß war das Gezwitscher in der Halle, und die größeren Papageienarten ließen auch dann und wann mal einen lauteren Schrei los.

Melanie Fucker, die Schriftführerin der Vogelfreunde Schemmerberg, stellte sich gern den Fragen der Besucher, von denen einige mit dem Gedanken spielten, sich selbst einen Vogel anzuschaffen. Dabei müssten aber auch die Voraussetzungen zu Hause an die Größe und den Platzbedarf des einzelnen Vogels passen. Nicht zu unterschätzen sei auch der Geräuschaspekt, sagt Melanie Fucker. So ein großer Papagei könne ganz schön laut schreien und bei der Haltung in einer Außenvoliere eventuell zu Beschwerden der Nachbarn führen. Zu bedenken ist auch das hohe Lebensalter einiger Sittich- und Papageienarten. So können Aras zum Beispiel zwischen 80 und 90 Jahre alt werden. Je nach Haltung seien diese auch sehr personenbezogen, sodass eine spätere Weitergabe mit Schwierigkeiten verbunden sei könnte.

Melanie Fucker hatte ihren zweijährigen Mexikanischen Soldaten-Ara „Bello“ dabei, den sie im Alter von einem halben Jahr bekommen hat. Dieser, etwas flugfaul, halte sich am liebsten auf ihrer Schulter auf, betrachte sie als seine Partnerin und reagiere dementsprechend eifersüchtig auf andere. Den Namen habe sie ihm gegeben, weil er ihr immer wie ein Hündchen hinterher gelaufen sei. Bello führe sich als ihr Beschützer auf und starte auch Versuche, sie mit vorgekauten Körnern zu füttern.

Um ihn wieder mehr auf seine eigenen Artgenossen zu fixieren, habe sie ihm eine hübsche Partnerin gekauft. „Aber von der möchte er noch nichts wissen“, sagt sie. „Ich hoffe aber, dass sich das bald ändert.“