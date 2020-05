Von Brasilien nach Ibiza

Die VHS Laupheim bietet eine neue digitale Vortragsreihe an. In der Reihe können die Zuhörer Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital verfolgen und anschließend live mit ihnen diskutieren. In den nächsten Wochen sind folgende kostenlose Vorträge im Angebot:

Brasilien - Die Zerstörung der Demokratie unter Jair Bolsonaro: Von 1964 bis 1985 regierten Diktatoren den größten lateinamerikanischen Staat. Mit der Verfassung von 1988 schien die Gefahr systematischer staatlicher Willkür gebannt zu sein. Aber mit der Wahl von Jair Messias Bolsonaro zum Präsidenten Brasiliens wird das Land um Jahrzehnte zurückgeworfen. Welche Gefahren birgt seine Politik für die Zukunft Brasiliens? Der Vortrag von Professorin Ursula Prutsch findet am Mittwoch, 27. Mai, um 19.30 Uhr statt.

Die Ibiza-Affäre: Im Mai 2019 veröffentlichte die „Süddeutsche Zeitung“ gemeinsam mit dem Spiegel das Ibiza-Video, das ein politisches Erdbeben in Österreich auslöste. Der österreichische Vizekanzler Heinz-Christian Strache trat von allen Ämtern zurück, die Regierung zerfiel. Die SZ-Redakteure Leila Al-Serori und Bastian Obermayer erzählen von den Recherchen, den Folgen und wie sie ein Jahr später auf die Ereignisse blicken. Der Vortrag findet am Donnerstag, 28. Mai, um 19.30 Uhr statt.

Herrschaft der Dinge. Eine neue Geschichte des Konsums und ein Blick auf morgen: Was wir konsumieren, ist zu einem bestimmenden Aspekt des modernen Lebens geworden. Wir definieren uns über unseren Besitz, und der immer üppigere Lebensstil hat enorme Folgen für die Erde. Wie kam es dazu, dass wir heute mit einer derart großen Menge an Dingen leben, und wie hat das den Lauf der Geschichte verändert? Der Vortrag von Professor Frank Trentmann findet am Dienstag, 2. Juni, um 19.30 Uhr statt.

Der Code der Macht. Wer beherrscht den digitalen Raum?: Vom utopischen Gründergeist der frühen Entwicklungsjahre des Internets ist nicht mehr viel übrig. Regierungen zensieren das Netz, Geheimdienste saugen gemeinsam mit Tech-Giganten private Nutzerdaten ab, Troll-Fabriken verbreiten Fake-News und torpedieren ganze Wahlkämpfe. Das Internet ist kaputt. Und niemand hat eine Strategie, wie man es reparieren kann. Ist es mit der Privatsphäre endgültig vorbei? Der Vortrag des Journalisten und Buchautors Adrian Lobe findet am Donnerstag, 26. Juni, um 19.30 Uhr statt.