Vom „Schreckgespenst Alzheimer“

Alzheimer und Demenz – Begriffe, die täglich durch fast alle Medien kursieren. Gerd Müller, Rudi Assauer und Walter Jens sind nur einige prominente Beispiele für die 1,3 Millionen Patienten, die allein in Deutschland an dieser „Volkskrankheit“ leiden sollen.

Auf Einladung der Bürgergemeinschaft Laupheim (BGL) referiert die Diplombiologin Cornelia Stolze am Donnerstag, 18. Oktober, um 19 Uhr in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule, Rabenstraße 40, in Laupheim zum Thema „Der Alzheimer-Schwindel“. Die Wissenschaftlerin und Autorin hat sich in verschiedenen Publikationen mit dieser Thematik beschäftigt. Sie arbeitet unter anderem für Die Zeit und die Süddeutsche Zeitung. Die Wissenschaftsjournalistin vertritt die These, dass bis heute niemand weiß, was Alzheimer eigentlich ist. Wenn die Pharmaindustrie behauptet, nur die Früherkennung und die Behandlung mit Medikamenten könnten helfen, dann sei dies ein großer Schwindel. Über die Kennzeichen und Ursachen des Leidens Gedächtnisverlust gibt es nach ihren Worten die unterschiedlichsten und widersprüchlichsten Erklärungen. Alzheimer sei dabei ein Schreckgespenst, mit dem sich Ängste schüren und weltweit Milliarden verdienen lassen, so Stolze. Gegen derlei Irreführung helfe nur eine sachliche Auseinandersetzung mit diesem Krankheitsbild.

Die BGL möchte mit diesem Vortrag zu einer inhaltlichen Aufklärung zum Thema „Alzheimer/Demenz“ beitragen und lädt alle Interessierten dazu ein. Sie verfolgt damit auch ihr Ziel, die Selbstständigkeit älterer Menschen und deren Teilhabe am sozialen Leben zu fördern.