Vom Gefühl, ein Lebensretter zu sein

Wer hat noch nie davon geträumt, ein ein Held oder eine Heldin zu sein? Jemand, der sich selbstlos opfert, um die Menschheit vor dem Untergang zu retten? Wer ein bisschen kleiner denkt, kommt dem guten Gefühl auf relativ einfache Weise ein Stück näher: zum Beispiel mit einer Blutspende. Mit dem Retter-Gefühl wirbt das Deutsche Rote Kreuz seit Jahren für seine Blutspende-Aktionen. Auch in Laupheim gibt es alle vier Wochen jeweils am Mittwoch von 14.30 bis 19.30 Uhr die Möglichkeit, Blut zu spenden – bei der jüngsten haben einige der zahlreichen Spenderinnen und Spender von ihren Motiven und Gefühlen erzählt.

Viel zu wenig Spender

Die Blutspende beim DRK sichert seit 1952 in Deutschland die Versorgung von Patienten, die auf Transfusionen von Blutpräparaten angewiesen sind. Tagtäglich werden in Deutschland ungefähr 15 000 Blutspenden benötigt. Derzeit spenden jedoch nur knapp drei Prozent der Bevölkerung, was nicht ausreicht, um alle Patienten in Deutschland zu versorgen. Damit die Versorgung langfristig gesichert ist, müssten es doppelt so viele werden.

Als Spender geeignet ist im Prinzip jeder zwischen 18 und 73 Jahren, der bestimmte Vorschriften erfüllt. Dafür durchlaufen sie einige Kontrollen: Zuerst müssen die potentiellen Spender im Aufnahmeraum einen Fragebogen zu ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte ausfüllen. Im Labor werden dann die Hämoglobin- und Vitalwerte gemessen, die der Arzt anschließend auswertet. Unter Berücksichtigung aller Befunde entscheidet er dann über die Spendefähigkeit. „Es werden zwischen 5 und 10 Prozent aussortiert“, schätzt die leitende Ärztin, die seit 23 Jahren als freie Mitarbeiterin beim DRK tätig ist. Meist sind akute Infekte wie Schnupfen der Hinderungsgrund.

Gespendet werden 500 Milliliter Blut pro Person. Es gibt jedoch auch Grenzen: Frauen dürfen nur bis zu vier Mal im Jahr spenden und bei Männern liegt das Limit bei sechs Mal pro Jahr. Auch zwischen den Blutspenden muss ein Zeitintervall von mindestens 56 Tagen liegen.

Der 41-jährige Ralf Mäschle schöpft dieses Potenzial voll aus und spendet nun schon zum 93. Mal Blut. „Es ist nur eine Kleinigkeit, nichts Schlimmes“, winkt er ab. Er möchte einfach nur helfen.

„Es kann schon ab und zu vorkommen, dass manche umkippen“, so die leitende Ärztin, „wenn sie zum Beispiel davor nicht genug getrunken oder gegessen haben.“ Doch es kann natürlich auch an anderen Dingen liegen. „Ich bin an einem Tag umgekippt“, gibt die 18-jährige Julia Jehle zu, „aber ich habe ein paar Tropfen bekommen und danach ging’s wieder“, sagt sie schulterzuckend. Sie war bereits davor im Jugendrotkreuz tätig und ist jetzt in der Bereitschaft des DRK.

Angst nur beim ersten Mal

Auch Celine Scheffold, 19, erging es ähnlich. Aber es hat sie nicht davon abgehalten, ein zweites Mal zu spenden. „Wenn man selbst mal in einer Notlage ist und Blut braucht, dann würde man sich auch wünschen, dass jemand Blut spendet. Es ist nur ein kleiner Pikser und davon stirbt niemand.“ Da sie sich ein wenig vor Spritzen fürchtet, sei sie das erste Mal nervös gewesen. „Aber jetzt fühle ich mich auf jeden Fall entspannter als bei der letzten Spende“, erklärt sie. „Beim ersten Mal hatte ich auch ein bisschen Angst“, bestätigt die 22-jährige Verena Radlmayr. „Aber jetzt weiß ich, dass man das wirklich nicht zu haben braucht.“

„Bei Erstspendern muss man etwas mehr Vorsichtsmaßnahmen treffen“, so Wolfgang Kais, der beim Blutspenden Hilfsdienste leistete. Nach der Entnahme müssen sie erst zehn Minuten liegen bleiben, damit sich der Kreislauf stabilisiert. Den Imbiss im Ruheraum können sie auch erst zu sich nehmen, wenn sie fünf Minuten gesessen haben.

„Für diese fünf Stunden waren eigentlich 190 Spender geplant“, sagt Sabine Eberhardt, die Terminleiterin aus Ulm. „Aber heute sind schon in der ersten Stunde 100 Spender gekommen.“ Da die Teamgröße anhand der geschätzten Spenderzahlen gebildet wird, hatten die Schwestern, Ärzte und Mitarbeiter alle Hände voll zu tun. Im Abnahmeraum wickelt die Schwester Heike Barth ein Band um den Arm des Spenders. „Damit wird der Rückfluss gestaut und das Blut sammelt sich an“, erklärt sie. „Die Vene, die am voluminösesten und am stärksten wirkt, wähle ich dann aus.“

Während der etwa zehnminütigen Blutentnahme müssen die Spender konstant ihre Hand auf und zu machen. Damit werde die Muskulatur angespannt und die Vene pumpe das Blut aus. „Ich spüre da schon etwas“, teilte die Spenderin Annerose Henle mit, die bereits zum 34. Mal spendet. „Es ist kein Schmerz, aber einen kleinen Druck fühle ich auf jeden Fall.“ Für sie gehört das Blutspenden einfach dazu, denn sie weiß, wie dringend Blutkonserven gebraucht werden. Die meisten meinen, dass sie gar keinen Unterschied spüren, nachdem ihnen das Blut entnommen wurde. „Für mich ist es schon fast zu einer Gewohnheit geworden“, sagt der 29-jährige Chris, der zum zehnten Mal spendet. „Man kann mit wenig Zeitaufwand sehr viel erreichen.“

Der Ablauf von der Aufnahme der Personalien bis zum Essen im Ruheraum dauert circa eine Stunde. „Nach der Spende dürfen sie keine anstrengenden Tätigkeiten verrichten“, erklärt Schwester Linda Schmid. Das ist auch der Grund, warum sie kein Blut spendet, während sie arbeitet. Das Auf- und Abbauen wäre ihr nach der Spende nicht erlaubt. „Die verlorenen Kalorien bekommt man aber drinnen beim Essen wieder zurück!“, versicherte Heike Barth augenzwinkernd.

„Das Gratisessen und -trinken ist natürlich meine Hauptmotivation“, lachte Chris. Aber das Blutspenden helfe außerdem auch dem eigenen Körper, weil es das Blut wieder von Neuem regulieren müsse. „Man tut etwas Gutes und einem selbst tut es auch gut“, sagt Hannelore Ströbele, 59. Das bezieht sich nicht nur auf die Neuregulation des Blutes. Wer freut sich schließlich nicht, wenn man weiß, dass das eigene Blut einem Menschen das Leben gerettet hat? „Viele Kinder haben Leukämie und ich hoffe, dass ich durch die Blutspende etwas dagegen tun kann“, erklärt die 40-jährige Spenderin Natalie Gerr. „Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob man Blut spenden möchte oder nicht“, meint sie. „Aber um anderen zu helfen, muss man nicht viel opfern“, so Oliver Müllerschein, 28, „und es tut auch nicht weh.“ Zwar sei das nicht so spektakulär wie in Filmen. Aber für die Person, die nur dank deinem Blut überlebt hat, und für dessen Angehörige, bist du ein großer Held.