Volleyballteams gehen auf Punktejagd

Am Wochenende sind die Volleyballmannschaften wieder aktiv: Die Damen 1 gastieren am Samstag in der Bezirksliga beim TSB Ravensburg. Als aktueller Tabellenführer gehen sie als klarer Favorit in die Partie gegen den Tabellensechsten Ravensburg, der im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt gebrauchen kann. Dass die Partie trotz des deutlichen 3:0-Siegs im Hinspiel kein Selbstläufer werden wird, davon gehen die TSVlerinnen aus. Wenn sie die Tabellenführung weiter verteidigen wollen – aktuell liegen sie einen Punkt vor Friedrichshafen – geht es darum, sich auf die eigenen Stärken im Aufschlag und Angriff zu fokussieren und diese konsequent auszuspielen.

Die TSV-Herren spielen am Sonntag in der A-Klasse gegen den SSV Wilhelmsdorf. Nachdem die TSVler vor zwei Wochen gegen den direkten Konkurrenten Göggingen drei wichtige Punkte einfahren konnten und so den Anschluss an die Tabellenspitze halten konnten, sind sie motiviert, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Die Chancen dafür stehen gut, weil Wilhelmsdorf aktuell mit lediglich einem Sieg am Tabellenende steht.

Die zweite Damenmannschaft will nach ihrem ersten Saisonsieg vor zwei Wochen den Aufwind nutzen und nachlegen. Zwar gehen sie gegen den Tabellenzweiten der A-Klasse, den TSV Langenau, einmal mehr als Underdog in die Partie, doch dass sie auch vermeintlich stärkere Gegnerinnen schlagen können, haben sie am letzten Spieltag gegen Unlingen unter Beweis gestellt. Das Team kann so deutlich selbstbewusster auftreten und frei aufspielen. Nun gilt es, das Feld in der Rückrunde von hinten aufzurollen und zu zeigen, dass die gute Leistung keine Eintagsfliege war.