Volleyballerinnen sind bereit für ihre nächste Saison

Die Volleyballmannschaften des TSV Laupheim bestritten am vergangenen Wochenende ihre ersten Spiele auf dem Vorbereitungsturnier des VC Baustetten – ein halbes Jahr, nachdem die Saison abgebrochen worden war. Dabei zeigte sich nicht nur große Freude darüber, dass die nächste Saison bald wieder startet, sondern auch, dass das drei- beziehungsweise vierwöchige Vorbereitungstraining in den Ferien bereits erste Früchte trägt.

Die erste Damenmannschaft belohnte ihre souveräne Saison 2019/20 in der Bezirksliga mit dem Aufstieg und geht in der neuen Saison 2020/21 wieder in der Landesliga an den Start. Beim Vorbereitungsturnier in Baustetten war es das Ziel, verschiedene Aufstellungsvarianten auszuprobieren und die Spielerinnen auf unterschiedlichen Positionen einzusetzen. In den Spielen gegen die Spielgemeinschaft Ochsenhausen/Bad Waldsee und gegen Bad Grönenbach konnten sich die TSVlerinnen auf ihr gewohnt starkes und effektives Aufschlagspiel verlassen, was ihnen beide Male den Sieg einbrachte. Auch gegen Baustetten waren die TSVlerinnen zunächst auf einem guten Weg und gingen mit 1:0 in Führung, nach Umstellungen auf einigen Positionen gingen aber der zweite und dritte Satz verloren. Im abschließenden Spiel um Platz drei stand man am Ende eines langen Turniers mit Burladingen einem angriffsstarken Gegner gegenüber, hier taten sich die TSVlerinnen schwer, selbst Druck aufzubauen und belegten am Ende den vierten Platz. Das Turnier zeigte, dass sich die Mannschaft um Trainer Jan Fleiner bereits in einer guten Form befindet. Das Saisonziel ist, möglichst früh den Klassenerhalt zu sichern und einen gesicherten Mittelfeldplatz zu erreichen.

Die Herren werden in der neuen Saison 2020/21 nach ihrem Aufstieg in der Bezirksliga spielen. Die Laup-heimer zeigten am Samstag eine solide und vielversprechende Leistung in einem gut besetzten Teilnehmerfeld, in dem die TSVler nicht nur gegen andere Bezirksligisten, sondern auch gegen höherklassige Teams aus der Landes- und Oberliga antraten. Dabei zahlte es sich aus, dass das Team um Trainerin Eva Schikorr in der Vorbereitung verstärkt an technischen Elementen gearbeitet hatte, dadurch gewann das Spiel der TSVler in vielen Elementen an Sicherheit und Struktur. In den nächsten Wochen soll der Blockarbeit nochmal der letzte Schliff verliehen werden. Als Saisonziel gibt das ambitionierte Aufsteigerteam einen Platz im oberen Mittelfeld aus. Die Mannschaft bleibt im Großen und Ganzen unverändert zusammen und blickt dem ersten Spieltag am 3. Oktober ungeduldig entgegen.

Die zweite Damenmannschaft tritt nach dem knappen Klassenerhalt auch in dieser Saison in der A-Klasse an. Nachdem zwei Spielerinnen in die erste Mannschaft wechselten, sollen nun Nachwuchsspielerinnen aus der eigenen Jugend ins Team integriert werden. Zudem werden einige Spielerinnen die Position wechseln, sodass noch einiges an Arbeit vor den TSVlerinnen um das Trainerteam Robin Tissen/Walter Junginger liegt. Doch die Laupheimerinnen zeigten bereits gute Ansätze, auf die es im Training anzuknüpfen gilt. In den Einheiten vor dem ersten Spieltag am 3. Oktober soll vor allem der Spielaufbau stabilisiert und Sicherheit in einfachen Spielsituationen gewonnen werden.