Volleyballerinnen schaffen Saisonstart nach Maß

Einen Saisonstart nach Maß haben die Damen 1 der Laupheimer Volleyballabteilung erwischt. Dabei mussten sie gleich zweimal aufs Feld – sowohl im Pokal als auch im regulären Ligabetrieb zeigten sich die TSVlerinnen von ihrer besten Seite.

Bereits am Donnerstagabend fuhren die Spielerinnen für die erste Runde des VLW-Pokals zum SSV Ulm. Nach einem schwachen Start fingen sich die Laupheimerinnen wieder und bogen, ausgehend von einer stabilen Abwehr, den ersten Satz durch einen beherzten Endspurt um. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen im zweiten Satz, der erneut knapp an Laupheim ging, brachten sie auch Durchgang drei souverän unter Dach und Fach. Damit ziehen die Laupheimerinnen in die nächste Runde des Pokalwettbewerbs ein.

Diesen Schwung wollten die Damen 1 in ihren ersten Spieltag in der Landesliga mitnehmen, und dies gelang der Mannschaft um Trainer Jan Fleiner auch. Zwar lief der Motor der TSVlerinnen im ersten Spiel gegen den SC Weiler noch etwas unrund, doch über das gewohnt druckvolle Aufschlagspiel fand die Heimmannschaft in die Partie und setzte den gegnerischen Annahmeriegel unter Druck, sodass der Laupheimer Block-Feldabwehr-Komplex leichtes Spiel hatte. Dies war der Schlüssel zum 3:1-Auftaktsieg. Im zweiten Spiel des Tages stand man – wie auch schon im Pokal – dem SSV Ulm gegenüber. Dieser erwischte einen sehr guten Start, nahm den TSVlerinnen direkt den Wind aus den Segeln und ging mit 1:0 in Führung. Doch die TSVlerinnen blieben hartnäckig und glichen zum 1:1 aus. Auch in den folgenden Sätze bewiesen die Laupheimerinnen Standfestigkeit und entschärften ein ums andere Mal die Ulmer Angriffe, was ihnen schlussendlich einen weiteren 3:1-Sieg einbrachte. Mit einer optimalen Ausbeute von sechs Punkten führen die Laupheimerinnen als Aufsteiger nun sogar vorübergehend die Tabelle der Landesliga an und blicken gespannt auf den nächsten Spieltag in zwei Wochen beim SV Pfrondorf.

Deutlich mehr zu kämpfen hatte die zweite Damenmannschaft in ihrem ersten Saisonspiel in der A-Klasse gegen den SV Unlingen. Krankheitsbedingt konnte Coach Walter Junginger nur auf einen minimal besetzten Kader zurückgreifen. So mussten die Laupheimerinnen an diesem Tag ohne Libero antreten, sodass sie in ungewohnter Abwehrformation spielen mussten. Vor allem zu Beginn unterliefen den Laupheimerinnen so einige leichte Fehler, was zu einem schnellen 0:1-Rückstand führte.

Zwar stabilisierte sich das Spiel der TSVlerinnen im weiteren Verlauf, doch insgesamt gelang es dem Team nicht, sein gewohntes Aufschlagspiel aufzuziehen, und sie zogen gegen die stabiler spielenden Unlingerinnen am Ende mit 0:3 den Kürzeren.