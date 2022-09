Volleyballer des VC Baustetten starten in die neue Saison

Die Volleyball-Herren des VC Baustetten sind am Samstag, 1. Oktober, zu Gast bei der SG Volley Neckar-Teck 2. Nach dem 3:2-Sieg im Pokal gegen den Ligakonkurrenten SV Gebrazhofen in der vergangenen Woche starten die Herren positiv gestimmt in das erste Hinrundenspiel. Im Pokalspiel war der VCB noch nicht zu 100 Prozent auf dem Leistungsstand, auf dem die Mannschaft sein will, aber trotz allem zeigten die Baustetter Volleyballer ein sehr solides und stabiles Spiel auf dem Feld. Sie haben Luft nach oben für das kommende Spiel gelassen. Bereits im Vorjahr hatten die beiden Mannschaften das Vergnügen miteinander. In der vergangenen Saison war der VCB in beiden Spielen überlegen, und genau diese Überlegenheit wollen die Herren am Samstag unter Beweis stellen. Die Mannschaft startet in diesem Jahr mit Moritz Angele als Spielertrainer, der nicht nur die erste Damenmannschaft mit dem Wissen aus seinen vergangenen Bundesliga-Zeiten prägt, sondern nun auch die Herrenmannschaft. Unterstützung findet er bei Georg Heß und Philipp Bischof, die ebenfalls reichlich Trainererfahrung mitbringen. Eine Schippe wird der VCB aber mit Sicherheit noch drauflegen müssen, um mit drei Punkten nach Hause zu kommen.