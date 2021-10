Volleyball-Teams blicken auf durchwachsenes Heimspielwochenende zurück

Die Volleyballer-Teams des TSV Laupheim haben ein durchwachsenes Heimspielwochenende verzeichnen müssen.

Den Auftakt machte die Herrenmannschaft am vergangenen Samstag. Die Laupheimer fanden schnell ins erste Spiel gegen die SG Volley Alb/Brenztal II, wodurch sie sich bereits den ersten Satz sichern konnten. Allerdings ließ die Mannschaft in Satz zwei nach und musste diesen folglich an die Gegner abgeben. In Satz drei und vier besannen sich die Laupheimer Volleyballer wieder auf ihre Stärken, sodass sie das Spiel mit einem 3:1 für sich entscheiden konnten. Das zweite Spiel bestritt das Team gegen den bislang ungeschlagenen SV Gebrazhofen. Auch die Laupheimer konnten diese Serie nicht unterbrechen, allerdings hielten sie der Mannschaft aus Gebrazhofen über lange Strecken stand. So fielen die drei Sätze nur knapp an die Gegner. Trainerin Eva Schikorr und Team zeigten sich mit ihrer Leistung zufrieden.

Die Landesliga-Damen starteten am Samstag mit ihren ersten beiden Saisonspielen. Im ersten Spiel trafen die Laupheimerinnen auf den SV Horgenzell. In einer mit nur vier Stammspielerinnen besetzten neuen Formation hatte das Team stark zu kämpfen, sodass die ersten beiden Sätze an die Gegnerinnen fielen. Im dritten Satz konnte die Mannschaft durch starke Blockaktionen und druckvolle Aufschläge punkten. Die Gegnerinnen gerieten folglich ins Straucheln, wodurch sich die Laupheimerinnen ihren ersten Satz erkämpfen konnten. Im vierten Satz hatten sich die Spielerinnen des SV Horgenzell wieder gefangen und so sicherten sie sich den Satz- und Spielgewinn.

Gegen die TSG Eislingen erzeugten die Laupheimerinnen deutlich mehr Druck über den Aufschlag und Angriff, wodurch ein offenes und umkämpftes Spiel entstand und es nach dem 2:2 zum Entscheidungssatz kam. Dort fehlte dem Laupheimer Team nach einem langen Heimspieltag dann die Energie und Kraft, das Spiel für sich zu entscheiden. Sie mussten daher die Niederlage gegen die TSG Eislingen hinnehmen. Trainer Jan Fleiner und Team blicken trotz der zwei Niederlagen mit Motivation auf die kommenden Begegnungen, da sie gegen die favorisierten Gegnerinnen auch als unterbesetzte und neu formierte Mannschaft mithalten konnten und sogar die Chance hatten, die Teams zu schlagen.

Die zweite Damenmannschaft trat am Sonntag gegen zwei bekannte Mannschaften an. Aufgrund krankheits- und berufsbedingter Ausfälle im Team mussten Jugendspielerinnen aushelfen. Gegen die Mannschaft des VfB Ulm II, die ihren körperlichen Größenvorteil konsequent ausspielte, konnten die Spielerinnen des TSV auf längere Sicht nicht mithalten. Infolgedessen ging das Spiel in drei Sätzen an die Gegnerinnen.

Im zweiten Spiel gegen den VC Baustetten III versuchte Trainer Walter Junginger nach Abgang einer weiteren Spielerin zur Unterstützung der Damen I, den personellen Defiziten durch Umstellungen innerhalb der Mannschaft entgegenzuwirken. Auf bislang unbekannten Positionen fiel es den Spielerinnen schwer, in das Spiel zu finden. Zudem beeinträchtigten vermehrte Probleme in der Annahme den Spielaufbau, sodass der erste Satz schnell verloren ging. Mit der Leistung des Laupheimer Teams im zweiten und dritten Satz zeigt sich Trainer Walter Junginger zufrieden, auch wenn es nicht zu einem Satzgewinn reichte. So musste das Team auch das zweite Spiel an die Gegnerinnen abgeben. Trainer und Team möchten in den kommenden Trainingseinheiten an den Schwachstellen arbeiten.