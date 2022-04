Volleyball-Herren weiter auf Erfolgskurs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Herrenmannschaft des TSV Laupheim bestritt am Samstag, den 26. März, ihren letzten Heimspieltag der Saison. In der Herrenmahdhalle empfingen sie die Mannschaften des VfB Ulm 2 und der SG VfB Friedrichshafen 5/ TSV Fischbach/ TSG Ailingen.

Bereits im ersten Spiel gegen die SG konnten die Laupheimer Volleyballer durch ihre stabile Annahme und Abwehr herausstechen. Darauf aufbauend gelang es ihnen, ein druckvolles Angriffs- und Aufschlagspiel durchzusetzen und das Spiel mit einem 3:1 für sich zu entscheiden. Das zweite Spiel gegen den VfB Ulm 2 war für die Laupheimer Mannschaft deutlich herausfordernder, zumal es sich bei dem Gegner um den Tabellenzweiten handelte. Doch auch in diesem Spiel war die Annahme der Laupheimer nicht aus der Ruhe zu bringen, sodass sie folglich ihr Spiel wie gewohnt aufbauen konnten. Zudem führte der stetige Aufschlagdruck durch die TSVler auf der gegnerischen Seite zu großen Schwierigkeiten in der Annahme. So wurden gegnerische Schwächen ausgespielt und die eigenen Stärken genutzt. Damit sicherte sich das Laupheimer Team nicht nur das zweite Spiel mit einem 3:1 an Sätzen, sondern zusätzlich den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksliga. Mit dieser Platzierung hat die Mannschaft die Möglichkeit, am Wochenende vom 23. und 24. April durch Relegation den Aufstieg in die Landesliga zu erreichen.

Für das Team und Trainerin könnte das der dritte Aufstieg in vier gespielten Saisons bedeuten. „Ich bin heute bereits mega stolz auf die Mannschaft und ihren ungebrochenen Teamgeist“, so Trainerin Eva Schikorr, die die Herrenmannschaft seit 2017/18 begleitet.