Volkshochschule soll in das ehemalige „Hotel Post“ einziehen

Die wegen angeblicher Terrorpropaganda in der Türkei angeklagte Ulmer Journalistin Mesale Tolu will am Dienstag in Istanbul an ihrem Prozess teilnehmen. Am Montag reiste Tolu in die Türkei. „Ich will an der Seite meines Mannes gemeinsam für seine Ausreise und unseren Freispruch bereitstehen“, sagte Tolu. Sie werde diese Woche wieder zurückkehren. Die Journalistin steht gemeinsam mit ihrem Mann, Suat Corlu, vor Gericht. Mit ihnen sind 25weitere Menschen angeklagt.