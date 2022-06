Volkshochschule Laupheim stellt ihr Sommerprogramm vor

Nach den Pfingstferien startet die Volkshochschule (VHS) Laupheim in ihr Sommerprogramm. Vom 18. Juni bis zum 18. September werden rund 40 neue Kurse sowie Veranstaltungen angeboten. Sabine Zolper, Leiterin der Laupheimer VHS, erklärt, wie sich die Bildungseinrichtung durch die Digitalisierung verändert hat und welche Kurse sie besonders spannend findet.

Sommerprogramm macht kurzfristige Planung möglich

Nach den Pfingstferien beginnen die Kurse des Laupheimer VHS-Sommerprogramms. „Früher hatten wir im Sommer überhaupt kein Programm“, erklärt Sabine Zolper. Dieses wurde ins Leben gerufen, weil in den Jahren 2020 und 2021 viele Kurse wegen Corona ausgefallen waren.

„Wir bleiben auf jeden Fall noch eine Weile bei dieser Arbeitsweise. Wir sind nicht gebunden, solange im Voraus zu planen und können Angebote machen, die dann auch wirklich stattfinden“, sagt Zolper. Schließlich wisse keiner so genau, welche Einschränkungen Corona im Herbst und Winter mit sich bringe.

Anstatt dem Programmheft gibt es eine straffe Übersicht

Aus diesem Grund gibt es seither auch kein Programmheft mehr, sondern nur eine straffe Übersicht in gedruckter Form. „Das ist nicht das Heft, das man immer wieder durchstöbert“, weiß die VHS-Leiterin. Ob Corona auch das Ende des Druckerzeugnisses bedeutet, da ist sich Zolper noch nicht sicher: „Einerseits hätte ich das Programmheft gerne wieder. Aber ich glaube, die Zukunft wird eine andere sein.“

Denn alle Informationen ließen sich auf der Internetseite nachlesen, zudem wird an VHS-Kunden zweimal im Monat ein Newsletter versendet. „Für die meisten Menschen ist das gar kein Thema mehr, die schauen alles online nach“, sagt sie. „Ich habe auch nicht den Eindruck, dass wir deswegen weniger Teilnehmer haben. Es ist nur noch ein kleiner Teil, der nicht ans Netz angebunden ist.“

Die Nachfrage nach Veranstaltungen in Präsenz ist groß

Die Nachfrage nach Kursen ist laut der VHS-Leiterin seit Jahresanfang wieder deutlich gestiegen. Während der Pandemie hätten die meisten Kurse nur online stattfinden können, bei Präsenzveranstaltungen konnten wegen der Abstandsregelungen nur wenige Teilnehmer untergebracht werden.

„Die Digitalisierung der Volkshochschulen war schon lange ein Thema, wir konnten damals schnell auf Onlineveranstaltungen umstellen.“ Seit dem Ende der allermeisten Corona-Regeln werden Veranstaltungen auch wieder in Präsenz angeboten, der Wunsch danach ist bei den Kunden der VHS groß. Besonders hoch im Kurs stehen bei vielen die Bewegungs- und Entspannungskurse.

Themen rund um Ernährung und Entspannung sind wichtig

„Das war immer schon großer Schwerpunkt an der VHS. Hinzu kommt, dass seit Jahren die Nachfrage nach Gesundheitsthemen wächst“, sagt Zolper. Deswegen wird das Angebot aktuell ausgebaut: Im Karatezentrum in Laupheim, wo die VHS bereits Räume gemietet hat, wird es einen neuen Raum für weitere Yoga-Kurse geben. Im neuen Sommerprogramm wird Yin-Yoga, Hatha-Yoga und Flow-Yoga angeboten.

„Die Volkshochschulen sind einer der größten Anbieter für Yoga-Kurse. Für unsere Kunden hat das eine große Bedeutung, sie machen das oft über Jahrzehnte“, schildert Zolper. Am schnellsten seien aber gewohnheitsgemäß die Kurse rund um das Thema Ernährung belegt. „In Corona-Zeiten haben wir keine Kochkurse anbieten können, jetzt steigen wieder damit ein.“

Auftakt des Sommerprogramms gibt die „Woche der Artenvielfalt“

Höhepunkte im Programm sind für Zolper die zwei Filmseminare mit Adrian Kutter als Moderator im Laemmle-Kino und der viertägige Kurs Malen und Zeichnen am Bodensee. Das Sommerprogramm beginnt mit der „Woche der Artenvielfalt“, bei der die VHS als Kooperationspartner beteiligt ist. In der Woche vom 18. bis 24. Juni finden kostenlose Exkursionen und Vorträge statt, die sowohl online als auch vor Ort stattfinden. Das Format sieht Veranstaltungen zu beispielsweise Artenvielfalt, Biodiversität und Nachhaltigkeit vor.

Des Weiteren gibt es Kurse und Veranstaltungen aus den Bereichen Gesellschaft, wie beispielsweise den Vortrag des Laupheimer Philosophie-Dozentens Hans-Klaus Keul zu Friedensutopien. Auch neue Kunst- und EDV-Kurse sind in dem Programm zu finden. Nicht zuletzt gibt es auch Angebote für Kinder und Jugendliche.

Digitalisierung erleichtert die Suche nach Dozenten und Dozentinnen

Weiter ausgebaut werde die Kooperation zwischen den Volkshochschulen in der Region. Bei dem Vernetzungs- und Digitalisierungsprojekt hat Sabine Zolper die Leitung inne. Die digitalen Angebote, wie zum Beispiel Sprachkurse, böten einen Vorteil.

„Es ist schwierig, Dozierende zu finden. So können wir auch Sprachlehrer gewinnen, die nicht vor Ort sind. Unsere Spanisch-Dozentin ist zum Beispiel nach Madrid zurück, bietet aber weiter ihren Sprachkurs an“, sagt Zolper. Die Fremdsprachen Spanisch und Italienisch würden besonders stark nachgefragt, während Englisch als erste Fremdsprache in der Schule, kaum noch Beachtung an der VHS finde.