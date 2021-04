Volksbank Raiffeisenbank ehrt Jubilare für insgesamt 140 Dienstjahre

Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VR-Bank Laupheim-Illertal haben im Jahr 2020 ein rundes Dienstjubiläum gefeiert. Das teilt die VR-Bank in einer Pressemitteilung mit.

„Gerade in diesen Zeiten wissen wir, was wir an Ihnen haben“, sagte der Vorstandsvorsitzende Dieter Ulrich beim Fototermin der Arbeitsjubilare. „Dank Ihres unermüdlichen Einsatzes für unsere Kundinnen und Kunden ist unsere Bank gut durch das pandemiebedingt schwierige Jahr 2020 gekommen“, so Ulrich. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen wird die eigentliche Ehrung verbunden mit einer Einladung zum gemeinsamen Essen verschoben.

Seit zehn Jahren dabei sind Christine Huschitt, Sabrina Fick, Maike Müller, Daniel Lemberger und Gebhard Schuster. Für 25 Jahre Zugehörigkeit wurden Christian Dinser und Michaela Schmid geehrt. Dienstälteste Arbeitsjubilarin ist Claudia Bohner: Sie ist seit 40 Jahren in der VR-Bank tätig. Dafür erhält sie eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Ulm sowie des Landes Baden-Württemberg. Bild von links nach rechts: Markus Langner (Vorstand), Dieter Ulrich (Vorstandsvorsitzender), Christine Huschitt, Gerhard Schuster, Christian Dinser, Sabrina Fick, Daniel Lemberger, Maike Müller, Claudia Bohner, Michaela Schmid, Markus Baur (Betriebsratsvorsitzender), Horst Schoisengeyer (Personalleiter). Das Gruppenbild wurde aus Einzelaufnahmen erstellt. Foto: VR-Bank Laupheim-Iller