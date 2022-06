Villa Rot feiert Jubiläum mit Kunst am Bier

Die „Schwäbische Zeitung“ verlost drei Kisten des Jubiläumsbiers mit dem Künstleretikett von Willi Siber. An der Verlosung teilnehmen kann man mit einer E-Mail an redaktion.laupheim@schwaebische.de. Die Gewinner werden benachrichtigt und können ihre Kiste beim Jubiläumsfest des Museums Villa Rot am 10. Juli vor Ort in Empfang nehmen.