Viertelfinale ist Endstation für Esswein/Works

Die Laupheimerin Daniela Esswein hat bei der Tennis-Senioren-WM in Ulm und Neu-Ulm im Doppel mit Shelly Works (USA) den Einzug ins Halbfinale der Altersklasse W50 verpasst. Im Viertelfinale unterlagen Esswein/Works dem an Nummer zwei gesetzten Duo Jurate Hardy (Litauen)/Olga Shaposhnikova (Deutschland) in zwei Sätzen (4:6/2:6). Zuvor hatten Esswein/Works noch im Achtelfinale die an Nummer sechs gesetzten Jane Hunter/Lianne Tapson (Großbritannien; 4:6/6:3/10:7) ausgeschaltet.