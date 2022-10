Vier Wochen bis Katar: Noch kein Fußball-WM-Fieber in Laupheim

In rund einem Monat startet mit dem Eröffnungsspiel „Katar-Ecuador“ die Fifa-Fußballweltmeisterschaft 2022 (WM) im Wüstenstaat Katar. Im Vorfeld ist das Turnier so umstritten wie nie: Für die Austragung im Winter, die Menschenrechtssituation in Katar oder klimapolitische Aspekte hagelt es Kritik. Kann da bei Laupheimer Fußballern, Sporthandel und Gastronomie überhaupt WM-Vorfreude aufkommen?

Wie sich die umstrittene WM auf Trikotverkäufe auswirken könnte

Für „Harrys Sportshop“ in der Mittelstraße gehören Großereignisse im Fußball zum Geschäft: Insbesondere bei sehr guten Leistungen der Deutschen Nationalmannschaft wirkt sich das gut auf die Verkäufe von Trikots, Schuhen oder Fußbällen aus. Ob das dieses Jahr genauso sein wird, sind sich die Geschäftsführer Harry und Nico Remane nicht sicher. „Die WM ist sehr umstritten“, sagt Nico Remane. „Zudem werden einige wegen des Winters auch kein Trikot wollen.“

Dass die WM möglicherweise die letzte für die Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sein könnte, sehen die beiden wiederum als Chance, bei Trikotverkäufen zuzulegen.

Bisher keine Trikots im Sortiment

Davon abgesehen hat Harrys Sportshop bislang noch keine aktuellen Deutschlandtrikots im Sortiment. „Adidas hat bisher noch keine geliefert“, berichtet Harry Remane. „In letzter Zeit wird der stationäre Handel häufiger vergessen, obwohl erst dadurch die Marken groß geworden sind. Das finde ich schade.“

Zum Thema Vorfreude sagt Nico Remane, dass er die Austragung im Wüstenstaat kritisch sieht, zumal dort extra für die WM Fußballstadien gebaut wurden. „Ich finde aber auch, dass man die Politik nicht komplett in den Vordergrund stellen sollte im Fußball“, erklärt er. Auch Harry Remane empfindet eher verhaltene Vorfreude auf die anstehende WM. Der Fernseher werde bei ihm aber wohl trotzdem laufen.

Laupheimer-Fußballvereine wollen Spiele verfolgen

Günther Weidenlener, Sportvorstand des FV Olympia Laupheim, freut sich schon auf die WM. „Es muss ja nicht immer im Winter stattfinden“, findet er und ergänzt: „Sicherlich ist die Menschenrechtssituation in Katar nicht gut.“ Trotzdem will er sich die Spiele angucken und rechnet damit, dass das auch die Olympia-Kicker tun werden. Denn: „Die WM fällt in unsere Winterpause“, erklärt er. Aktuell sei die Weltmeisterschaft in seinem Verein aber noch kein großes Thema, so Weidenlener.

Der FC Inter Laupheim hat dagegen bereits fixe Pläne: In der Kleemeisterei in Laupheim wollen die Vereinsmitglieder zusammen die Spiele gucken. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Halit Balikavlayan sieht die WM in Katar kritisch: „Man hätte auf gar keinen Fall eine WM nach Katar geben sollen. Das ist auch keine Fußballnation.“ Und dennoch fügt er hinzu: „Als Fußballer und Fan reizt eine WM trotzdem.“

Kein Public-Viewing in der Stadt

Viele Fußballfans zieht es dafür zum Public-Viewing: Zur Winter-WM verzichten allerdings zahlreiche Kneipen auf die Übertragung der Fußballspiele, darunter in Berlin, Düsseldorf oder München. Auch in Ulm dürfte das Public-Viewing auf dem Münsterplatz ausfallen – schließlich findet zu dieser Zeit dort der Weihnachtsmarkt statt. Auch in Laupheim sind laut Stadtverwaltung keine Public-Viewing-Events geplant.

Im ein oder anderen Lokal dürften die Fußballfans aber trotzdem auf ihre Kosten kommen: Mehmet Gül, seit März dieses Jahres Betreiber der Olympia-Gaststätte in der Hasenstraße, schaut etwa gespannt auf den Fußball-Winter. „Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Menschen zahlreich kommen werden“, sagt er. Ihn hätten bereits einige gefragt, ob er Public-Viewing anbieten werde.

Fußballgucken in der Olympia Gaststätte

Er vermutet aber, dass es einige Leute gebe, die im Winter keine Lust darauf hätten, Länderspiele zu schauen. „Sonst konnte man auch immer die Außen-Gastronomie mit Fußball füllen. Das geht dieses Jahr alles nicht.“ Als zusätzlichen Aspekt denkt Gül auch an die Corona-Bestimmungen, die im Winter wieder strenger werden könnten. Wenn diese es zuließen, plant er aber in der Olympia-Gaststätte mit seinen Gästen Fußball zu gucken. „Im Winter ist sonst meistens nicht viel los. Da ist sowas auch mal etwas Neues“, erläutert der Gaststättenbetreiber.