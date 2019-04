Vier Unfälle am Stück

Vier Unfälle innerhalb weniger Augenblicke haben sich am Sonntag kurz nach 11 Uhr auf der B30 zwischen den Anschlussstellen Laupheim-Süd und -Mitte in Fahrrichtung Ulm ereignet. 17 Menschen waren betroffen, insgesamt acht Fahrzeuge beteiligt. Das DRK hat sechs Menschen in Krankenhäuser gebracht und geht von insgesamt 16 leicht Verletzten aus.

Zum Unfallzeitpunkt hagelte es, die Straße war weiß, berichten Betroffene. Ein Dacia-Fahrer reduzierte auf dem rechten Fahrstreifen angesichts des Wetters sein Tempo. Das berichtet die Polizei nach ersten Ermittlungsergebnissen am Sonntagnachmittag. Der Fahrer eines blauen 3er-BMW reagierte zu spät und fuhr auf den Dacia auf.

Kurz darauf geriet der Fahrer einer C-Klasse ebenfalls auf der rechten Seite ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich um 90 Grad, geriet in die rechte Leitplanke und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Diesem Hindernis konnte die nachfolgende Fahrerin eines BMW X4 zwar noch ausweichen, geriet aber ebenfalls ins Schleudern und rammte gleichfalls die rechte Leitplanke.

Auf der linken Fahrbahn bremste nun ein Audi A4 ab. Der nachfolgende Fahrer eines VW Passat reagierte zu spät und fuhr auf den Audi auf und landete ebenfalls in der rechten Leitplanke. Als viertes Unfallereignis bremste ein Renault Scenic, ein nachfolgender BMW ebenso. Dieser kollidierte dabei mit der quer stehenden C-Klasse und dem Renault. In der Aufregung, die sich auf der B30 nach den Unfällen entwickelte, verließ der Fahrer des eingangs genannten blauen 3er-BMW sein Fahrzeug, betrachtete den Schaden und machte sich dann, wie die Polizei berichtet, in Richtung Ulm aus dem Staub.

Das DRK war mit sechs Rettungswagen, zwei Notärzten, der Schnellen Einsatzgruppe (SEG) des DRK Laupheim und insgesamt 25 Personen vor Ort. Die Feuerwehr Biberach traf mit 13 Mann in fünf Fahrzeugen ein. Die Männer sperrten unter anderem die B30 für etwa eineinhalb Stunden zwischen den Anschlussstellen komplett. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen, eines davon vom Verkehrskommissariat Laupheim, im Einsatz. Der Gesamtschaden lasse sich bei der komplizierte Lage noch nicht beziffern, teilt die Polizei mit.