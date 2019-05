Vier Rathauschefs für ein „Hallelujah“

Bei der 13. Laupheimer Drummerparty am Samstag in der Mehrzweckhalle Untersulmetingen ist mit „The Mayors“ ein außergewöhnlicher „Act“ auf der Bühne gestanden. Die Band, eigens für diesen Abend ins Leben gerufen, setzt sich aus Rat-hauschefs der Region zusammen. Mit ihrem musikalischen Beitrag engagierte sich die Formation für einen guten Zweck.

„Sie können sich vielleicht vorstellen, wie schwierig es ist, mit einer Bigband einen Termin für die Probe zu finden, doch das ist gar nichts gegen die Terminplanung, wenn alle Musiker einer Band Bürgermeister sind“, berichtet Michael Porter, Leiter der Laupheimer Schlagzeugschule „Rhythmpoint“, schmunzelnd. Es habe nur für eine Generalprobe in vollzähliger Besetzung gereicht.

Doch wer verbirgt sich hinter „den Bürgermeistern“? Am Bass zupft Ulms OB Gunter Czisch die Saiten. Sein Laupheimer Amtskollege Gerold Rechle schlägt die Akustik-Gitarre an. Unterfüttert wird das Medley, mit dem das Ensemble seinen Gig eröffnet, durch die Rhythmen des Schlagzeugers Gerhard Kraus, Bürgermeister von Ronsberg. An der Solo-Gitarre brilliert Jürgen Schell, Bürgermeister von Ingoldingen, auch als Kopf der Pink Floyd-Coverband „Crazy Diamonds“ bekannt.

Mittanzen und Gänsehaut

Beim Medley setzt die Band auf zwei Stücke der Beatles („Hello, Goodbye“ und „All My Loving“), auf den 1979 erschienenen Rockabilly-Hit „Crazy Little Thing Called Love” von Queen und Leonard Cohens häufig kopiertes Stück „Halleluja“. Während der tanzbare Sound die Gäste zum Mitmachen motiviert, sorgt die Ballade von Cohen für Gänsehaut. Die tiefe Stimme von Gerold Rechle füllt den Saal, gespannt lauscht das Publikum und fordert im Anschluss lautstark eine Zugabe. Gunter Czisch ist’s zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam beim letzten Akkord ins Ziel gekommen sind.“

Als Zugabe gibt es noch ein Schmankerl. Ebenfalls von den Beatles spielen „The Majors“ „While My Guitar Gently Weeps“, einen Hit vom „Weißen Album“, bei dem Jürgen Schell seine Solo-Künste auf der E-Gitarre unter Beweis stellen kann. Der Titel sei bewusst gewählt worden, um auf die Ernsthaftigkeit des Projekts „Mentors with Visions“ aufmerksam zu machen. Die vier Bürgermeister spielten wie auch alle anderen Künstler der Drummernight für die Aktion des Fördervereins Lions Club Laupheim, der damit Hilfe in Ruanda leistet. Hinter der Initiative stehen Ute Schick und Andrea Ege, zwei gebürtige Laupheimerinnen. Die wirtschaftlichen Bedingungen in Ruanda sind schlecht, das Land ist als Folge des Genozids an den Tutsi und liberalen Hutu von 1994 noch immer tief gespalten.

Die vier Rathauschefs verkündeten, gemeinsam noch 400 Euro obendrauf zu legen, und appellierten an die Zuhörer, etwas Gutes zu tun. Mit Westernhagens Stück „Wieder hier“, eine Hommage an den Ruhrpott, verabschiedeten sie sich.