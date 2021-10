„Vier-Punkte-Spiel“ gegen einen direkten Konkurrenten

Der HRW Laupheim trifft im Heimspiel gegen den TSV Alfdorf/Lorch auf einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Württembergliga. Spielbeginn ist am Samstag um 20 Uhr in der Rottumhalle.

„Wir werden alles geben, um dieses Vier-Punkte-Spiel zu gewinnen“, verdeutlicht HRW-Trainer Roland Kroll die Bereitschaft seiner Mannschaft, diese wichtige Begegnung zu den eigenen Gunsten entscheiden zu wollen.

Nach einem großen Umbruch in der Sommerpause ist der TSV Alfdorf/Lorch schwer in die neue Saison gestartet. Zunächst setzte es für die Gäste vier Niederlagen in Folge – zweimal auswärts in Wolfschlugen und Lauterstein und zweimal in Heimspielen gegen Oberstenfeld und Neuhausen/Erms. Am vergangenen Wochenende konnten die Alfdorfer dann die ersten Punkte einfahren. Gegen die HSG Albstadt erspielten sie sich einen souveränen 28:17-Erfolg. Insbesondere Aleksa Djokic überzeugte dabei mit insgesamt zehn Treffern. „Das wird ihnen Selbstvertrauen geben und sie kommen beflügelt von dieser starken Leistung hochmotiviert in unsere Halle“, warnt HRW-Coach Kroll seine Männer, den nächsten Gegner auf keinen Fall zu unterschätzen. Denn die Alfdorfer hatten zwar einen etwas anderen Saisonverlauf als die Laupheimer, unter dem Strich schlagen aber für beide Mannschaften 2:8 Punkte mit einem Torverhältnis von minus 18 Toren zu Buche.

Die Laupheimer hatten hingegen im Heimspiel gegen Lauterstein vor zwei Spieltagen ihren ersehnten ersten Sieg in dieser noch jungen Württembergliga-Saison einfahren können. Daran wollen die Rot-Weißen in diesem Heimspiel anknüpfen. „Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die alles geben wird, um dieses Vier-Punkte-Spiel zu gewinnen“, ist Roland Kroll überzeugt.

Dabei hoffen die Rot-Weißen, dass sich die Personalsituation etwas verbessert und die kranken beziehungsweise verletzten Spieler wieder an Bord sind. Und dann hat Kroll natürlich noch einen besonderen Wunsch, um den Heimvorteil voll auszukosten: „Wir wünschen uns eine volle Halle und lautstarke Unterstützung unserer Fans.“