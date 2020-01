Vier hochkarätige Musiker begeistern in Laupheim

Noch in schönstem Weihnachtsschmuck und in strahlendes Licht getaucht, hat die Sankt Peter und Paul Kirche in Laupheim einen sehr repräsentativen Rahmen für das Neujahrskonzert der Biberacher Bachtrompeten geboten.

Strahlend war auch der Klang der Instrumente der drei Trompeter, Hans Mohr, Timo Bossler und Michael Bischof, die als die Biberacher Bachtrompeten den Mittelpunkt und Glanzlicht des musikalischen Programms bildeten. Dieses reichte von den alten Meistern des frühen Barock bis zu neueren Kompositionen aus dem 20. Jahrhundert. Als nicht minder glanzvoll bewies sich ihre Begleiterin und Solistin an der Orgel, Elisabeth Sekul aus Weingarten.

Auf die Zuhörer in der sehr gut besuchten Kirche wartete eine Stunde mit hochkarätiger Musik, mitreißend und begeisternd von den vier Ausnahmemusikern dargeboten. Schon beim Auftakt dem „Concerto in D-Dur“ von Johann Sebastian Bach bekamen die Gäste einen umfassenden Eindruck von dem musikalischen Können der Musiker. Die Solisten schwangen sich, begleitet an der Orgel von Elisabeth Sekul, mit ihren Bachtrompeten strahlend in die Höhe. Mit den Werken „Eternal source“ und der „Suite in D-Dur“ aus der „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel präsentierten sie weitere musikalische Hochgenüsse.

Die Orgelsolostücke von Elisabeth Sekul, wie etwa die Fuge über „Vom Himmel hoch“ von Bach oder die Meditation und Variationen über das Lied „Oh du fröhliche“ von Franz Lerndorfer ließen die Weihnachtszeit noch etwas nachklingen. Bestens wurde von der Organistin auch John Rutters lebendige „Toccata in Seven“ interpretiert. Die Musik bewegte sich dabei von einem jubelnden Beginn hin zu einem etwas ruhigeren Mittelteil und kehrte am Schluss zum anfänglichen Schwung zurück.

Zu Mozarts „Rondo alla Turca“ und der Melodie von „Denn er hat seinen Engeln befohlen“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, begaben sich die drei Trompeter nach unten in den Altarraum und hielten von dort gelungene Zwiesprache mit der Orgel. Auch hier kam die ausgezeichnete Akustik der Barockkirche bestens zur Geltung.

Solistisch wurde von Timo Bossler, Hans Mohr und Michael Bischof das Stück „Fanfare for St. Edmundsbury“ von Benjamin Britten dargeboten. Eine ganz besondere Komposition, wie Michael Bischof erklärte. Jede Trompete spiele nacheinander einen Solo-Vers. Diese sind nicht nur in der Tonart, sondern auch im Stil voneinander getrennt. Wenn also alle am Ende zusammenkommen und gleichzeitig ihre Verse spielen, wirke der erste Effekt chaotisch. Im Verlauf des letzten Durchspiels werde dem Hörer aber allmählich klar, dass aus dem Chaos eine Einheit entsteht, während sich die langen Töne zu beruhigen beginnen und überlappen. Bei den letzten Takten spielten die drei Trompeten dann die triumphalen Blockakkorde zusammen. Die Zuhörer würden sich wohl fragen, ob das gelingen kann, so Bischof, aber das würden sie sich selber auch ab und zu fragen, meinte er mit einem Lächeln. Im Konzert am Sonntag ist ihnen die Darbietung dieser modernen Komposition auf jeden Fall gelungen. Gegen Ende des Konzertes kamen auch noch die Musicalfreunde auf ihre Kosten. Trompeten und Orgel bewiesen sich bei den Ausschnitten aus „Phantom der Oper“ als ausgezeichnete Kombination und Besetzung und die eindringlichen Melodien erschallten mitreißend durchs Kirchenschiff. Mit dem schwungvollen Stück „Bugler`s Holiday“ von Lery Anderson endete das offizielle Programm. Kaum war der letzte Ton verklungen, erhob sich das Publikum und applaudierte lautstark, wofür sich die Musiker selbstverständlich mit einer Zugabe in Form der „Eurovisionsmelodie“ bedankten und ihren Gästen noch ein glückliches und gesundes neues Jahr wünschten.