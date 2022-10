Vielversprechender Start der Volleyballer des TSV Laupheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Den Anfang machte die erste Damenmannschaft unter dem Trainer Stefan Weyer am Samstag, den 1. Oktober. Durch die neue Mannschaftskonstellation und das Einüben neuer Positionen gingen die ersten zwei Sätze im ersten Spiel an die BSG Immenstaad. Im dritten Satz zeigten die Laupheimer ihr Können und gewannen diesen mit einem druckvollen Aufschlag- und Angriffsspiel mit 25:19. Die gegnerischen Damen fanden im dritten Satz wieder zu ihrer Stärke und entschieden so das Spiel mit 3:1. Im zweiten Spiel trafen die Damen 1 auf den SV Eglofs. Die Sätze begannen jeweils mit einer deutlichen Führung der TSV Damen 1 durch ein gutes Aufschlagspiel, welches die Gegner ausreichend unter Druck setzte. Aufgrund von überzeugender und konsequenter Technik entschieden die Damen des SV Eglofs das Spiel aber 3:0 für sich.

Am Sonntag folgte dann der Spieltag für die Herren des TSV Laupheim unter der Trainerin Eva Schikorr.

Im ersten Spiel gegen den SC Göggingen zeigten sich die Herren klar überlegen gegenüber dem Aufsteiger aus der A-Klasse. Mit sehr guten Annahmen, taktisch klugen Aufschlägen und effektiven Angriffe von Sascha Röhrl und Oli Mößlang gingen alle drei Sätze eindeutig an den TSV Laupheim. Durch die anfängliche Nervosität gegen die Herren des TG Bad Waldsee 2 konnte im ersten Satz kein Druck aufgebaut werden, weshalb dieser Satz an die Herren der gegnerischen Mannschaft ging. In den folgenden drei Sätzen konnten die Herren wieder überzeugen und gewannen diese klar. Auch das hervorragende Angriffsspiel durch die präzise Passverteilung durch Zuspieler Hannes Junginger und die gute Annahme des Liberos Adam Nehila konnten die Laupheim glänzen und beide Spiele für sich entscheiden.

Ebenso erfolgreich starteten die Damen 2 in ihre erste aktive Saison unter Trainer Jozef Nehila. Den ersten Satz entschied der VfB Friedrichshafen aufgrund von anfänglicher Nervosität seitens der Laupheimer knapp für sich mit 25:23. Durch viel Motivation durch das grandiose Publikum konnten die Laupheimer ihre Nervosität ablegen und mit druckvollen, gut platzierten Aufschlägen und Klarheit in der Aufstellung die weiteren drei Sätze für sich entscheiden und gewannen somit das erste Spiel gegen den VfB Friedrichshafen 2. Gleich souverän, technisch gut und gelassen zeigten sich die Damen 2 im zweiten Spiel gegen die BSG Immenstaad und konnten alle drei Sätze für sich entscheiden.