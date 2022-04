Vielfalt und Kreativität beim Preisträgerkonzert

Im Rahmen des zehnten Laupheimer Musikwettbewerbs hat am Freitagabend das Preisträgerkonzert im Kulturhaus Schloss Großlaupheim stattgefunden. Dort präsentierten die jungen Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbs der Musikschule Gregorianum vor nahezu 400 Gästen ihr Können.

Das Quintett „Jazz5“ startete mit „It don’t mean a thing“ von Duke Ellington in den Abend. „Ich habe mich gefragt, wann ich zum letzten Mal in eine solche Veranstaltung eingeführt habe“, sagte Dieter Ulrich, der als Vorstandsvorsitzender der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal den Abend einläutete. Coronabedingt sei dies eine ganze Weile her. „Deshalb freue ich mich auf viel Musik und viel Spaß.“

Und dies zu Recht, denn ganze 26 Musikbeiträge füllten den Abend. Richard Brenner, der Leiter der Musikschule Gregorianum, übernahm vor seinem baldigen Ruhestand zum letzten Mal die Moderation des Preisträgerkonzerts. Er freue sich vor allem auf das „gemeinsame Musizieren“. 140 Teilnehmer hatten sich dem Wettbewerb gestellt. Dabei hatten sie freie Liedauswahl. Besonders wichtig war Brenner, dass es beim Vorspielen nicht nur um die reine Technik, sondern vor allem darum gehen solle, was „beim Zuschauer rüberkommt“. Und der Funke sprang bei den Zuschauern über.

In der Altersgruppe AG Ia (geboren 2014 und jünger) starteten Jana Lorenz und Jan Rau am Cello mit „Old Mac Donald“. In der Altersgruppe der 9- und 10-Jährigen spielte das „Duo Musa“ (Muriel Hensinger, Querflöte und Sarah Barth, Klavier) das Stück „Ostinato“. Es folgten Jakob Jans, Lorenz Ott, Luis Rohmer und Jonah Seeler (alle Schlagzeug) mit „Sambeasy“ und Lisa Lange und Laura Doppelt als „Klavierduo“ mit dem Gondellied.

Die „Little Drummer Boys“ (David Ilbach, Nino Richter, David Sähr, Moritz Schick, Samuel Schuster) machten ihrem Namen mit „First Step“ alle Ehre. „Vivace“ trugen vor Johannes Gretzinger, Theresa Gretzinger (Blockflöte) sowie Romy Knoll am Klavier. Hierbei hob Moderator Brenner hervor, dass auch die Blockflöte vertreten sei. „Denn auch mit Blockflöte kann man es zur Konzertreife bringen.“ Die „Saitenbläser“ Emma Frommann, Lea Gaupp, Franziska Ott und Fanny Seibold spielten „Little Rondo“. Unter dem Namen „Krummbein und Krätze“ zauberten Lukas Osigus (Schlagzeug) und Ronja Osigus (Klavier) Hedwig’s Thema aus Harry Potter – sogar in Zaubererumhängen gekleidet – in den Saal. Und wahrlich magisch ging der Abend weiter. Johannes Gretzinger, Johanna Müller, Luisa Oelmayer und Sophia Braig begeisterten mit dem Lied „Hurry up“ mit Blockflöte und Klavier.

In der Altersgruppe AG II ( 11- und 12-Jährige) spielte Bastian Mainka am Horn und wurde von Salome Beck am Klavier begleitet, die beim „Jugend musiziert“-Landeswettbewerb den zweiten Platz erreicht hatte. Die Geschwister Elisabeth und Leander van Laak spielten „Janka Polka“, unter dem Namen „Teeny’s“ musizierten Benjamin Kaiser, Erik Krone, Maximilian Neuer, Alexander Schmid, Julian Striebel und Rouven Zimmer am Schlagzeug. Die Schwestern Romy und Clara Assfalg begeisterten mit „Kinder Suite/Springtanz“ am Akkordeon. „Drei flotte musikalischen Motten“ spielten mit Oboe (Lisa Büchele und Helena Krahl) sowie Klavier (Isabell Herzog) das Lied „Cotillon“. Sarah Lange, Esma Taskoparan und Ella Kötter gaben „Staten Island“ zum Besten. Im Fußballdress passend zu ihrem Namen „Tastensprinter“ spielten David Nuber, Simon Nuber, Jonas Pfohl und Gero Schick die „Ball(oon) Polka“ am Klavier.

In der Altersgruppe AG III (13 bis 14 Jahre) wurde der „Memory-Feuer-Tango“ von Lily Grehl, Vivienne Hartwich, Daria Jovanovic und Matilda Schick am Klavier vorgetragen. Es folgten Anton Harbich (Kontrabass) und Sarah Walser (Klavier) als Duo „Anton meets Sarah“ mit „The Caretaker/A quest“ und „The fantastic four“ Amelie Aubele, Sina Ihle, Inken Romer und Lilli Franke mit Querflöte und Klavier. Jasmin Gretzinger und Amelie Rösch, beide an der Violine, musizierten mit Florian Gretzinger am Klavier die „Sonata RV 80 Dritter Satz Allegro“ von Vivaldi.

Mit zum Thema passenden bunten Outfits gaben Leni Mehl (Violine), Frederic Schenkel (Gesang) und Diana Rosteck (Klavier) „Der Vogelfänger“ zum Besten. Melanie Bille (Violine) und Jakob Mehl am Klavier spielten das „Theme from Schindlers List“, was laut Moderator Brenner den aktuellen Zeitgeist trifft. So wurden von der Musikschule auch ukrainische Familien, die nun in Laupheim leben zum Konzertabend eingeladen. Die „Peer-Gynt-Suite 1, Morgenstimmung“ spielten David Baur, Noah Frey, Julia Schmidt und Emily Stein am Klavier.

In der letzten Altersklasse AG V (17 und 18 Jahre) performten Annica Ströbele an der Querflöte und Sara Turan am Cello das „Wiegenlied.“ Sara Turan darf zudem beim „Jugend musiziert“-Bundeswettbewerb vorspielen.

Eva-Britta Wind, Erste Bürgermeisterin der Stadt Laupheim, stellte nach den Vorträgen fest, dass es „unwahrscheinlich ist, welche Vielfalt und Kreativität da auf der Bühne stand“. „Dieser Wettbewerb ist etwas ganz Besonderes.“ So habe das Augenmerk vor allem darauf gelegen, wie viel Arbeit die jungen Musiker und Musikerinnen in ihren Auftritt gesteckt hätten. Ein harmonisches Miteinander sei dabei besonders wichtig, so Wind. Denn „nicht jeder kann die erste Geige spielen“.

Die „ViGit Strings“ Jule Blank (Violine), Louise Mangold (Violine) und Leni Seibert (Gitarre) sowie ihre Lehrerin sorgten mit „The Wind that Shakes the Barley“ für einen flotten Abschluss des Abends. Die begabten jungen Künstlerinnen und Künstler besuchen nun als Preis gemeinsam das Musical „Aladdin“ in Stuttgart.