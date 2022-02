Vielfältiges Angebot für große und kleine Pferdefreunde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An den letzten beiden Wochenenden im Februar herrschte reger Betrieb in der Reithalle auf dem Lusshof. Am 19. und 20. Februar fand ein Springlehrgang unter der Leitung des sehr erfahrenen Vielseitigkeitsreiters und -richters Bruno Six für Vereinsmitglieder und auswärtige Reiter statt. Dabei wurden ganz unterschiedlich erfahrene Pferd-Reiter-Paare in Dreiergruppen trainiert und individuell gefördert. So konnte der eine oder andere Reiter ungeahnt hohe Hindernisse mit Bravour meistern.

Eine Woche später am letzten Februarsonntag veranstalteten die Pferdefreunde ein Faschingsreiten für den Reiternachwuchs des Vereins. Von der „Reise nach Jerusalem“ zu Pferd über diverse Geschicklichkeitsaufgaben bis zum Kostümspringen wurde den ganzen Nachmittag ein buntes Programm geboten. Insbesondere die Kinder hatten sehr viel Spaß an Slalom, Stangenlabyrinth oder Sackhüpfen. Alle konnten die Aufgaben in ihren bunten Kostümen gut überwinden und wurden dafür mit Schleifen und einem Ehrenpreis belohnt.