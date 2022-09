Viele Stimmen erklingen bei der „Night of Voices“

Zum dritten Mal lassen Regine Sauter und befreundete Künstler ihre Stimmen bei der Benefizgala „Night of Voices“ erklingen. Schon jetzt kann man Karten für das Konzert am Sonntag, 11. Dezember, erwerben.

Regine Roggenstein, Kinderbuchautorin, Vocal Coach und frühere Stimme der Band Voice 4U, gestaltet erneut einen Abend, an dem die Stimmen im Mittelpunkt stehen. Im Kulturhaus Laupheim, ihrem „Wohnzimmer“, wie sie es scherzhaft nennt, findet am Sonntag, 11. Dezember, die „Night of Voices“ statt.

Stargast mit Musical-Erfahung

Besonders freut sich Regine Roggenstein auf den Stargast des Abends, den in der Rock- und Musicalszene bekannte Sascha Krebs, der neben Solostücken auch im Duett mit der Gastgeberin zu hören sein wird. Noch ein besonderes Highlight soll diesmal die Live-Band sein: Christoph Scherer (unter anderem als Schlagzeuger von Pietro Lombardi, Yasi Hofer und der SWR Big Band tätig), Andy Schnell, Igor Schiele und Ulli Hagel.

Sascha Krebs spielte seit 1996 durchgehend Hauptrollen in Musicalproduktionen wie „Hair“, „Jesus Christ Superstar“, „West Side Story“, „Evita“ und vielen mehr. Er stand auch bei dem Queen-Musical „We Will Rock You“ auf der Bühne und ist seit Januar 2017 Frontmann bei The Queen Kings, die als eine der besten Queen-Tribute-Bands gelten.

Außerdem dabei sind die Singer-Songwriterin Julia Boskovic aus Ravensburg, der Kinderchor aus Baustetten unter der Leitung von Simone Rieger, die vierte Klasse der Ivo-Schaible-Schule mit einem eigenen Song und eine junge Rhythmusgruppe der Schlagzeugschule Rhythmpoint. Fabian Kebbel, der für den German-Songwriter-Preis 2022 nominiert war, und einige Schützlinge aus Regine Roggensteins Gesangsschule „Stimmfunke“ ergänzen die Setlist.

Die Besucher erwartet ein zweistündiges Konzert mit einer Mischung von Pop, Rock und Musicalsongs. Der Erlös dieser Gala kommt dem Martinusladen sowie dem Kinderschutzbund Laupheim zugute.