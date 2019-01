Viele packt das „Lauffieber“

Noch sind’s gut 15 Wochen bis zum 17. Bad Waldseer „Lauffieber“ – selbiges ist bei vielen SZ-Lesern aber schon jetzt ausgebrochen. Rund 50 Interessenten haben sich am Montagabend beim Infoabend im Haus der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal über die dritte Auflage des Projekts „SZ-Laufgruppe“ informiert, mit dem der Halbmarathonwettbewerb am 11. Mai in Bad Waldsee angepeilt wird. 70 Plätze stehen dieses Mal zur Verfügung. 2010 beim Drei-Länder-Marathon Lindau/Bregenz waren es 45, 2016 beim Bodensee-Marathon in Kressbronn 67 Teilnehmer.

Vom Bewegungsmuffel zum Hobbyläufer – dass dieser Weg kein aussichtsloser ist, verdeutlichten Marion Fakler-Baur und Regina Steidele den Besuchern mit ihrem unterhaltsamen Erfahrungsbericht aus den SZ-Laufgruppen 2010 und 2016. „Eine Freundin hat mich vor gut acht Jahren dazu überredet, sie zur SZ-Laufgruppe zu begleiten. Bis dahin hatte ich mit Laufen nichts am Hut“, erzählte Marion Fakler-Baur. Während ihre Freundin nach dem ersten Training festgestellt habe, „das ist nichts für mich“, blieb sie selbst dabei – und heute ist Laufen das große Hobby der 48-Jährigen. Die Freundin unternahm 2016 bei der zweiten Auflage einen neuen, dann auch erfolgreichen Anlauf. Ebenso wie Regina Steidele. „Ich habe immer die Zeitungsberichte über die SZ-Laufgruppe gelesen, mich aber erstmal nicht getraut, mitzumachen“, blickte die 28-Jährige aus Mietingen zurück. „Bis dahin bin ich höchstens zwölf Kilometer gelaufen, das Wetter war meine bevorzugte Ausrede. Außerdem hatte ich Rücken- und Verdauungsprobleme und war nach jedem Lauf völlig aus der Puste.“ Und heute? „Die Laufgruppe ist für mich wie eine zweite Familie.“

Großer Gruppeneffekt

Zwei Beispiele, die zeigen, was Gemeinschaftssinn bewirken kann. „Die Zeit geht viel schneller vorbei, man motiviert sich gegenseitig und gewinnt nebenbei neue Freunde“, umschrieben die beiden den Gruppeneffekt. Dieser wurde bei Marion Fakler-Baur noch dadurch verstärkt, dass auch ihre Eltern – Vater Eugen meisterte mit Hilfe der SZ-Laufgruppe 2010 als damals 66-Jähriger seinen ersten Marathon – und ihr Mann mit von der Partie waren. „Es gibt plötzlich keine Ausreden mehr, man ärgert sich sogar, wenn man mal krank ist und nicht trainieren kann“, erzählte Regina Steidele. „Mit jedem Training ging es besser, wir freuen uns über jeden Kilometer auf der Uhr und genießen die Zeit an der frischen Luft“, fügte Marion Fakler-Baur an.

Und zu gut wissen beide: Möglich gewesen wäre all das nicht ohne das gezielte Aufbautraining in der SZ-Laufgruppe unter Leitung von Alexander Schwarz und seinem Trainerteam von der Leichtathletikabteilung des TSV Laupheim. Der 45-Jährige absolvierte vor ziemlich genau zwölf Jahren – bis dahin Fußballer, Raucher und couch potatoe – seine erste Laufrunde, mittlerweile ist er 19 Marathons erfolgreich gelaufen und hat eine Bestzeit von 2:38 Stunden aufzuweisen. Auch in diesem Jahr bietet er für die SZ-Läufer ein zwölfwöchiges Trainingsprogramm für vier Leistungsgruppen mit folgenden Zielzeiten für den Halbmarathon an: 1:45, 2:00, 2:15 und 2:30 Stunden. Betreut werden diese Gruppen von ihm selbst (1:45) sowie den TSV-Athleten Martin Resnik (2:00), Alexi Papadopoulos (2:15) und Thorsten Schmid (2:30). Die individuellen Trainingspläne enthalten je nach Leistungsgruppe zwischen drei und fünf Laufeinheiten pro Woche, deren Intensität und Dauer sich mit jeder Woche bis maximal 20 Kilometer steigert.

Lange Läufe am Sonntag

Kern des Programms sind der gemeinsame, lange Sonntagslauf, der um 9 Uhr am Kulturhaus gestartet wird, sowie der etwas flottere Freitagslauf abends um 17 Uhr rund um den Baggersee im Freizeitbereich Rißtal. Hinzu kommen weitere Laufeinheiten in Eigenregie. Zusätzliche, regelmäßige Gruppentermine sind eine Einheit Lauf-ABC mit Koordinationsübungen (montags von 18.30 bis 19.30 Uhr im Gretel-Bergmann-Stadion) sowie Kräftigungs-Gymnastik (donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der TSV-Halle). „Gymnastik mögen die Läufer ja gar nicht“, berichtete Alexander Schwarz. „Es ist aber wichtig, einen stabilen Rumpf zu haben. Sonst läuft man so schlabberig daher.“

Erstes gemeinsames Training ist am Sonntag, 17. Februar, ab 9 Uhr beim Kulturhaus mit einem langen Lauf. „Der wird bei den ungeübten Läufern 30 Minuten dauern und sich von Woche zu Woche steigern. Daher wäre es wichtig, dass jeder Teilnehmer bis dahin 30 Minuten am Stück laufen kann. Es ist noch nicht zu spät“, meinte Alexander Schwarz. Weitere Voraussetzungen zur Teilnahme sind natürlich ausreichend Zeit fürs Training, Motivation, gute Gesundheit (keine Rücken- oder Knieprobleme) sowie ein Körpergewicht, das einem Body-Mass-Index (BMI) von bis zu 30 entspricht.

Viel Inhalt für wenig Geld

In der Teilnahmegebühr von 79 Euro (SZ-Abonnenten 69 Euro) enthalten sind das begleitete Training inklusive individueller Trainingspläne, Laufseminare, Vorträge, VIP-Shopping bei Co-Sponsor Harry’s Sportshop, ein Funktionsshirt, die gemeinsame Busfahrt nach Bad Waldsee, die Startgebühr sowie Versicherungsschutz bei der ARAG-Sportversicherung.

Dieter Ulrich, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal, Hauptsponsor des Projekts „SZ-Laufgruppe“, gab den potenziellen Teilnehmern einen Satz des chinesischen Philosophen Konfuzius mit auf den Weg: „In allen Dingen hängt der Erfolg von den Vorbereitungen ab.“ Die Voraussetzungen jedenfalls sind gut.

Das Rahmenprogramm im Überblick:

Dienstag, 5. Februar, 19 Uhr, Sportgaststätte FV Olympia: Auftaktveranstaltung „Run off“, mit abschließenden Informationen für alle angemeldeten Teilnehmer

Donnerstag, 7. Februar, 18.30 bis 21 Uhr: VIP-Shoppingnight beim Co-Sponsor Harry’s Sportshop

Sonntag, 17. Februar, 9 Uhr, Kulturhaus: gemeinsamer Trainingsstart

Wochenplan ab 17. Februar: montags (18.30 Uhr) Lauf-ABC & Koordination, donnerstags (17 Uhr) Gymnastik, freitags (17 Uhr) flotter Lauf, sonntags (9 Uhr) langer Lauf

Samstag, 16. März, 9 Uhr, Bühler-Halle: Laufstilanalyse mit Hochgeschwindigkeitskamera (mit TSV-Athlet Hubert Schmid)

Dienstag, 26. März, 18.30 Uhr, VR Laupheim-Illertal: AOK-Vortrag rund um das Thema sportgerechte Ernährung

Freitag, 10. Mai, 19 Uhr, Ort noch offen: Pasta-Party zur Auffüllung des Kohlenhydrat-Speichers (Kosten nicht in TN-Gebühr enthalten)

Samstag, 11. Mai, 12 Uhr: Bad Waldseer Lauffieber (Halbmarathon), gemeinsame Anfahrt mit dem Bus (in TN-Gebühr enthalten), anschließend After-Marathon-Party (Kosten nicht enthalten)

Noch ohne Termin: Gemeinsames Training mit Triathlon-Europameister Rainer Aumann (Dettingen)