Viel Vergnügen zwischen „Jupiter“ und „Swiss Tower“

Riesenkräfte scheinen die Arbeiter zu haben, die auf dem Priatenschiff den Anker platzieren. Aber damit dürfte diese nasse Attraktion auf dem Rummelplatz fürs Laupheimer Heimatfest bald betriebsbereit sein. So wie auch die anderen 40 Fahrgeschäfte und Verkaufsstände, die in diesen Tagen auf dem Festplatz aufgebaut werden. Die Besucher erwartet ab Donnerstag eine Menge Spaß und Nervenkitzel. Mittendrin der „Swiss Tower“, der alles überragt. 88 Meter hoch fährt er mutige Besucher und übertrifft sogar das Riesenrad. Dabei zählt „Jupiter“, weit sichtbares Wahrzeichen des Laupheimer Fests, mit 50 Metern Höhe auch nicht klein. Die Familie Gebauer ist „schon ein bisschen stolz“ auf die „hochkarätige Besetzung“, und Generalunternehmer Heinz Gebauer marschiert beschäftigt über den Platz, wie immer mit dem Handy am Ohr. Aber er lacht gut gelaunt: „Alles im Lot! Wir kriegen das hin!“