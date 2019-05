Viel Tradition und Pech mit Bruch

Es bedurfte am Ende einer längeren Diskussion, aber dann stand fest: Beim Maibaum-Wettbewerb gibt es auch in diesem Jahr wieder drei Gewinner der von der Kronenbrauerei gestifteten Preise – in zwei Kategorien. So ging der Preis für den besten künstlerischen Beitrag wieder nach Bronnen. Den für Tradition vergab die Jury zweimal: an die Katholische Landjugend in Baltringen und an die Feuerwehr in Orsenhausen. Dabei spielte auch das Festtagsprogramm zur Aufstellung eine Rolle. Gewissermaßen der (inoffizielle) Siegerpreis der Herzen geht derweil nach Untersulmetingen: Dort gab es erst großes Pech, weil der Baum beim Aufstellen gebrochen ist. Aber die Feuerwehr ließ sich nicht unterkriegen.

Die Rundreise der siebenköpfigen Jury zu den acht Maibäumen im Raum rund um Laupheim dauerte auch dieses Jahr wieder mehrere Stunden, beginnend mit dem Maien auf dem Marktplatz, den die Heimatfestfreunde nach der Pause zum zweiten Mal wieder aufgestellt hatten. Mächtig ist der Stamm, „ein schöner, gerade Baum“, findet Michael Plutowsky, Revierförster in Schwendi, der zusammen mit dem Laupheimer Kollegen Norbert Schick vor allem die Bearbeitung der Stämme im Blick hat. Auch, dass der Vorjahresbaum heuer als Bänkle am Fuß eine neue Verwertung findet, kommt bei der Jury gut an. Vielleicht hätte man aus der Aufstellaktion aber mehr machen können, ist allgemeine Meinung. Wie das gehen kann, zeigt die zweite Station in Burgrieden.

Dort spielt die Kapelle, ist der Platz am Maibaum mit Menschen gefüllt – und Bürgermeister Josef Pfaff persönlich begrüßt die Jury. Der Chef persönlich legt denn auch Hand an, den Burgrieder Baum zu vervollständigen: Mit dem Akkuschrauber befestigt er das Schnapskästle. „Ein schönes, schmuckes Bäumle“, findet Eugen Schönle, der als Vetreter der SZ in der Jury mitwirkt.

So geht es weiter: Auch an den nächsten Stationen herrscht Aktivität, werden die Preisrichter erwartet. In Orsenhausen, wo die Feuerwehr eine Hockete veranstaltete, bewirtet die Familie Neidlinger die Durchreisenden einmal mehr mit einem Vesper. Am Baum gefallen der perfekt bearbeitete Stamm und die buschigen Kränze – Pluspunkte in Sachen Traditionswahrung. In Bühl zeigt Michael Mayer Handybilder davon, wie der Baum per Pferdegespann an seinen Ort gefunden hat. Künstlerisch den Vogel abgeschossen hat einmal mehr der Bronner Baum. Das Ehepaar Steffi und Roland Schick hat aus dem Stamm wieder ein Kunstwerk gemacht, und andere Helfer schufen blitzschnell einen kleinen Park drum herum. Das beeindruckte enorm. In Baltringen verbindet die Landjugend den prächtigen Maibaum mit einer sozialen Aktion und das Aufstellen mit einem Dorffest samt Programm – auch diese Idee kommt an.

Pech hatte die Feuerwehr in Untersulmetingen: Dort ist der Stamm beim Aufstellen in zwei Teile gebrochen. „Der war innen wohl schon beschädigt“, meint Kommandant Gerold Bähr. Aber man ließ sich nicht unterkriegen. Feuerwehrleute eilten in den Wald, holten einen neuen, schälten ihn in Windeseile mit dem Reppeleisen – und genau drei Stunden, 15 Minuten später hatte Untersulmetingen wieder einen Maibaum. „Wir lassen die Gemeinde nicht ohne Maibaum stehen.“ Das war ein Grund mehr für eine zünftige Maifeier.