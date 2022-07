Viel Musik beim Gartenfest der Rißtaler

Nach zwei Jahren Gartenfest on Tour findet in diesem Jahr das Gartenfest der Rißtaler wieder auf dem Festplatz bei der Mehrzweckhalle statt. Das Fest beginnt am Samstagabend ab 18.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Im Anschluss spielt der Musikverein Rißtaler zur Abendunterhaltung auf. Das Abendprogramm gestalten ab 21 Uhr die Turnmädels des SV Sulmetingen mit einer Darbietung, die Line Dance Gruppe „Crazy Mirror Stompers“ sowie die Showtanzgruppe „LaVie“, Sieger des Dance Club Ulm 2022.

Um 21.45 Uhr starten die Rißtaler mit ihrem „Primetime“ Konzert, einem Mix aus bekannten Fernsehmelodien – unter anderem mit Melodien aus Kinderserien der 80er, wie Pumuckl und Heidi. Auch Melodien aus der Werbung und verschiedenen Serien spielen die Musikerinnen und Musiker an diesem Abend. Melodien aus der Volksmusik und auch von Filmen werden ebenfalls erklingen, wie zum Beispiel Melodien aus Ernst Mosch Auftritten oder die Klänge aus Winnetou und Old Shatterhand.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit Frühschoppen und Mittagessen. Der MV Hörenhausen sorgt dabei für Unterhaltung. Anschließend wird Kaffee und Kuchen angeboten. Musikalisch geht es dann ab etwa 14.30 Uhr mit einem „Bunten Nachmittag“ unter Beteiligung des Kindergartens, der Tanzgruppe „Tanzen für Kids“ des SV Sulmetingen sowie der Vorjugendkapelle „Notenchaos“ weiter. In diesem Jahr gibt es für die Kleinen und wieder den E-Auto Golf Caddy Parcours. Ab etwa 17 Uhr wird die Jugendkapelle Sulmetingen/Schemmerberg das Gartenfest musikalisch ausklingen lassen.

Das Gartenfest findet bei jeder Witterung statt. Bei schlechtem Wetter wird die Feier in der Mehrzweckhalle verlegt.