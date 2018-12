Viel Geld, aber kein Versorgungszentrum

„Mit diesem Haushalt brechen wir wieder einen Rekord“, sagte Elena Breymaier, und ihrem Publikum versprach die Kämmerin: „Wir haben für Obersulmetingen ein richtig gutes Paket geschnürt.“ Tatsächlich investiert die Stadt 2019 auch in dem Teilort siebenstellige Beträge und erfüllt manchen Wunsch des Ortschaftsrats, der das Werk denn auch einstimmig absegnete. Doch die Forderung, um die die Diskussion sich am Donnerstagabend bei der Vorstellung im Ortschaftsrat am meisten drehte, bleibt vorerst unerfüllt: Ein Versorgungszentrum für beide Teilorte ist nicht in Sicht. Aber Oberbürgermeister Gerold Rechle versprach, den Kampf nicht aufzugeben.

Vier DinA4-Seiten stark ist die Aufzählung der Projekte, mit denen Obersulmetingen im neuen Haushaltsplan vertreten ist, vorgetragen von Laupheims Kämmerin Breymaier und ihrer Vertreterin Gisela Gnann. Die größte Einzelsumme, 1,2 Millionen Euro, verschlingt dabei der Neubau der Bahnbrücke gen Laupheim, die im Volksmund Eselsbrücke genannt wird.

Der Abriss der alten im Zuge der Elektrifizierung der Südbahn sei für den kommenden März geplant, erläuterte Rechle. Die Bahn beteiligt sich an den Kosten mit mehr als einer halben Million Euro. Wie genau das neue Bauwerk aussehen wird, ist noch nicht sicher – ebenso wenig wie die künftige Anbindung aussehen soll. Denn vorgesehen ist, in dem Zuge auch die Verbindungsstraßen der Seen als Naherholungsgebiet zu überplanen. Es müsse darauf geachtet werden, mahnte Rudolf Pretzel dazu an, dass künftig Radfahrer und Fußgänger auf der Strecke eine eigene Fahrbahn bekämen. Auch Dorothée Fischer gab zu bedenken, dass der Autoverkehr zwischen Obersulmetingen und Laupheim mit einer breiteren Brücke zunehmen werde, Fußgänger und Radfahrer berücksichtigt werden müssten.

Fünf- und sechsstellige Beträge sind auch für Kinderbetreuung und die Schule vorgesehen, erläuterte Breymaier. So geht ein Investitionszuschuss von 21 000 Euro an den Kindergarten St. Nikolaus, und über 13 000 Euro Zuschuss gehen an den Kindergarten Storchennest. Für 40 000 Euro wird der Boden der Turnhalle erneuert – eine Maßnahme, zu der Rudolf Pretzel seine Freude ausdrückte: Nach 55 Jahren werde der Boden endlich ausgetauscht. „Das freut mich!“ Die größte Investition fließt aber in neue Lüftungsgeräte für das Lehrschwimmbecken der Bischof-Ulrich-Schule: 250 000 Euro – auch dazu drückten Ortschaftsräte ihre Zufriedenheit aus, denn sonst müsste das Schwimmbecken geschlossen werden.

Zustimmung fand auch die Ankündigung der Kämmerin, dass für Obersulmetingen von den 1,75 Millionen Euro für Grunderwerb in Neubaugebieten eine größere Summe abfallen könnte – wenngleich Alfred Brehm monierte: „Die Baulanderschließung funktioniert nicht.“ Das liege am Unwillen von Privateigentümern, Grundstücke zu verkaufen: „So kommen wir nicht voran.“ Er mahnte größere Anstrengungen an, denn ohne Baugebiete falle die Zahl der Kinder, könnte die Schule in Frage gestellt werden: „Das wäre der Super-Gau.“

Obersulmetingens aktuell größtes Thema aber ist erst einmal nur mit 10 000 Euro im Haushalt zu finden: das Versorgungszentrum, dass an der Riß entstehen sollte und wegen Hochwasser-Bedenken von übergeordneten Behörden abgelehnt worden ist (die SZ berichtete). Die Entwicklung erzeugt in den betroffenen Dörfern Unmut, der auch im Ortschaftsrat wieder aufkam. Es sei enttäuschend, so resümierte Rudolf Pretzel, „dass Ihr Canossagang nichts genutzt hat“. Damit ging er auf die Erklärung von OB Rechle ein, dass er in der Sache vergeblich beim Regierungspräsidium Tübingen vorstellig geworden sei. „3500 Leute lässt man ohne Versorgung vor Ort“, grantelte Pretzel. „Das kann doch nicht sein!“

OB Rechle hatte von zwei Alternativen gesprochen, die jetzt blieben: eine kleinere Lösung oder ein anderer Ort – beides fand aber bei den Ortschaftsräten keine Zustimmung. Ein Versorgungszentrum samt Seniorenheim sollte schon zwischen den Orten liegen, „da, wo was los ist“, betonte Alfred Brehm unter Beifall. „Das Grundstück ist nicht verhandelbar!“ Er gebe den Kampf auch noch nicht auf, stellte Rechle fest. Nun wolle er die wichtigsten Protagonisten nach Laupheim einladen und ihnen die fraglichen Flächen zeigen, um die Ungefährlichkeit dazustellen. Der Ausgang sei aber immer noch ungewiss.

Lösbarer erschien dem Stadtoberhaupt aber die Forderung von Dorothée Fischer, bei der geplanten Anschaffung zweier neuer Salzstreuer für 40 000 Euro nicht diesen Winter vergehen zu lassen, weil der alte Streuer nicht mehr richtig funktioniere: „Ich traue uns zu, dass wir kreative Lösungen finden, damit wir noch in diesem Winter neue Streuer haben.“

100 Jahre Ruhe

Im Haushaltsplan 2019 taucht das Projekt nur noch mit der Förderung des Landes in Höhe von 51000 Euro auf, doch war die Schlosssanierung in diesem Jahr „die aufwendigste Maßnahme“ in Obersulmetingen. So blickte Ortsvorsteher Elmar Dehler auf das große Projekt zurück, das Gesamtkosten von 860 000 Euro verursachte. Aber es habe sich gelohnt. Nach der Sanierung „haben wir die nächsten 100 Jahre Ruhe“, befand er. Sein Fazit des Jahres: „Das Jahr 2018 gehört zu den ganz guten!“

Die dicksten Posten

Die größten Posten im Haushaltsplan für Obersulmetingen (ohne Fördermittel) sind:

Finanzhaushalt (Investionen):

Neubau „Eselsbrücke“ 1,2 Mio

Bischof-Ulrich-Schule: Lüftungsgeräte 250000

Ausbau Seilergasse 75000

Erschl. Grüner Weg 50000

Turnhalle: Bodenerneuerung

40000

Zwei neue Salzstreuer40000

Beobachtungsturm Südsee

40000

Zuschüsse Vereine 20000

Musikheim Toilettensanierung 20000

KiGa „St. Nikolaus“ 21000

Löwensaal: Lift-Einbau 15000

KiGa „Storchennest“ 13300

Ergebnishaushalt (Unterhalt.):

Straßensanierungen 40000

KiGa „Strochenest“ 36590

Ortsverwaltung 19490