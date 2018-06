Viel Fröhlichkeit in herrlich bunten Reih’n

„...Zum Kinderfest in bunten Reih’n, lasst uns hinaus jetzt wallen...“: Von dieser dritten Zeile des Laupheimer Kinderfestlieds haben sich einmal mehr auch die rund 800 Kinder im Kreativteil des Montagszugs inspirieren lassen. Angelehnt an das Festzugs-Motto, haben die Schülerinnen und Schüler mit tollen Ideen das Publikum an einer aufregenden Reise „durch Raum und Zeit“ teilhaben lassen.

„Ich kann mir vorstellen, was das für ein Gewerkel war in den letzten Wochen an den Laupheimer Schulen“, ruft „Morri“ Rieger voller Begeisterung von seinem Moderatorenturm auf dem Marktplatz. Fürwahr: Der gestalterische Einfallsreichtum kennt keine räumlichen und zeitlichen Grenzen. Die Reise führt in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen. Carl-Laemmle-Gymnasium (CLG) und Musikschule lassen nochmals das erfolgreiche Laemmle-Musical, das an den Laupheimer Hollywood-Pionier Carl Laemmle erinnert, Revue passieren.

Der Vermessung von Zeit und Raum widmen sich dann die kleinen CLG-Schüler als wandelnde Uhren, Zirkel und Lineale, ehe die Abiturienten auf dem Abi-Royale-Wagen den erfolgreichen Abschluss einer wichtigen Lebensphase feiern. „Völlig losgelöst“ ziehen die Astronauten der Grundschule Untersulmetingen durchs Laupheimer Universum. Vom Mars oder gar aus fernen Galaxien kommen wohl die kleinen bunten Männlein und Weiblein der Laupheimer Wieland-Förderschule angedüst. Die Kinder der Grundschule Rot-Bihlafingen verwandeln die Kapellen-, Ulmer- und Mittelstraße kurzerhand in die Milchstraße. Ins Weltall reisen auch die Schüler der Anna-von-Freyberg-Grundschule und die „Osu-Nauten“ aus Obersulmetingen. „Es scheint, dass sich die Jugend heute sehr für die Raumfahrt interessiert“, meint Moderator Rieger. „Und wer weiß“, sinniert er, „vielleicht fliegt eines Tages eines dieser Kinder tatsächlich ins Weltall.“

Nachdem die Friedrich-Adler-Realschule mit ihrem schönen Jubiläumswagen, Cheerleadern, Trommlern und KIndern mit herrlich bunten Hüten den 140. Geburtstag Friedrich Adlers und das 50-jährige Bestehen ihrer Schule gefeiert hat, zelebrieren die (scheidenden) Schüler der Kilian-von-Steiner-Schule ihren „Abgang mit Style“ und setzen mit ihren T-Shirts auch noch ein Zeichen gegen Rassismus. Danach geht’s mit der Grundschule Bronner Berg, der Friedrich-Uhlmann-Schule und der Baustetter Ivo-Schaible-Schule ganz weit in die Vergangenheit zurück: Pharaonen, Königinnen und Pyramiden erinnern an das alte Ägypten, Neandertaler mit Knüppeln aus Pappmaché und niedliche Dinos entführen das Publikum in die Urzeit.

Im anschließenden Mottoteil, der einen ausgiebigen Blick auf das Leben von früher wirft, reihen sich toll gestaltete, von prächtigen Rössern gezogene Festwagen aneinander. Ganz besondere Hingucker sind die alte Dreschmaschine und das legendäre Gasthaus „Zum Raben“, vor dem auch der nicht weniger legendäre Wirt „Günne“ zum Leben erwacht scheint. Originell auch die anlässlich des Jubiläums „70 Jahre Einräder Laupheim“ von der Gruppe Staub entsandten Einräder mit Rollatoren – vielleicht eine Erfindung mit Zukunft? In die Vergangenheit geht derweil der Blick auf dem Wagen „Schule früher“, und „Morri Rieger“ erzählt: „Früher gab es noch Noten fürs Schönschreiben.“ Heute und in Zukunft muss man wohl eher froh sein, wenn Kinder überhaupt noch die Handschrift beherrschen.

Apropos Kinder: Auch im Mottoteil sind Laupheims Schüler überaus stark vertreten. Zu den jeweiligen Themen bilden sie vor allem das nachfolgende Fußvolk. Und so ziehen Hunderte von kleinen Bäckern, Metzgern, Gärtnern, Schmieden, Zimmerleuten, Sattlern, Feldarbeitern, Bauernpaaren, Waschweibern und Kohlenhändlern durch die Stadt.

In bunten, fröhlichen Reih’n. Und die Musikkapellen lassen laut den Jubel schallen ...

