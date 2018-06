Viel Einsatz für Patrick Kelly

„Schauen Sie vorbei! Probieren Sie und bewerben Sie sich für das Konzert!“ Mit voller Stimme lockt Moderator Felix Achberger via Mikro und Lautsprecher zum Aktionsstand auf dem Marktplatz – und er hat Erfolg, es lassen sich immer wieder Passanten ansprechen, die gerne das Konzert von Michael Patrick Kelly am Samstag, 4. August, in Biberach besuchen wollen.

Darum ging es: Mit Kreativität und Aktion vor der Videokamerakonnten sich am Dienstag in Laupheim Fans von Michael Patrick (Paddy“) Kelly für das Konzert bewerben. Dazu haben die Schwäbische Zeitung, Radio Donau 3 FM und „Lieblingseis“ aus Biberach gemeinsam eingeladen, sich freien Eintritt zu ersingen, ertanzen oder einfach zu erbitten. Eine Jury, an dem auch das Konzert-Management des Stars beteiligt ist, wählt aus, wer zu den glücklichen Gewinnern zählen kann.

Vielleicht ist es ja Marcela Barth, die mit ihrem Labrador-Mischling Dina und Freundin gerade über den Marktplatz schlenderte und sich zunächst zum Eisprobieren einladen ließ. Ach, und eine Chance aufs Kelly-Konzert gibt es auch? „Ich bin ein alter Kelly-Fan“, lacht die Laupheimerin. Damals als Teenager hörte sie die Musik sehr gern. Nur in ein Konzert habe sie es nie geschafft.

Das könnte sich ändern, denn unter dem Pavillon der Schwäbischen Zeitung stellte sich die Krankenschwester vor die Kamera und sandte eine zu Herzen gehende Bitte an Michael Patrick Kelly, sie zu dem Konzert einzuladen.

Italienisches Temperament

Sie bekam aber noch Konkurrenz über den Vormittag, denn immer wieder nutzten Passanten die Gelegenheit, sich mit Botschaften zu bewerben und dann bei SZ-Mitarbeiter Ernst Peter Ritzel die Kontaktdaten zu hinterlassen.

Zu ihnen zählte auch Maria Marcucci, die ebenfalls eigentlich nur den Marktplatz passieren wollte. Aber die gebürtige Italienerin musste nicht zweimal ans Mikrofon gebeten werden. „Ich liebe Musik“, erzählt sie mit einem Temperament, das die Lebenslust durchblicken lässt. Sie versuche auch immer, ihre Begeisterung weiterzugeben, erzählt sie. Vor dem Videoauge lacht und albert sie erst einmal mit dem Radio-Moderator Felix, um dann den Star Michael Patrick Kelly anzusprechen, als wolle sie eine Oper singen, so viel Gestik und Stimme legt sie in ihre Ansprache. Als hätte sie es geübt. Die Kandidatin lacht: „Ich versuche immer, Menschen mitzunehmen!“