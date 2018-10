Viel Beifall für den stimmungsvollen Gesang

Ein Weinfest veranstaltete der Männergesangverein Concordia am Samstag in Untersulmetingen in der Mehrzweckhalle.

Passend begann das Weinfest mit dem Lied: „Wir laden gern uns Gäste ein“. Der Chor sang unter der Leitung von Frank Sattler und wurde begleitet mit Akkordeonmusik von Regina Traub und Gerd Seemüller, beide vom Akkordeonorchester Seemüller Laupheim.

Den Concordia-Sängern folgte der Gästechor Liederkranz Öpfingen auf die Bühne, um das Publikum in der gut besuchten Mehrzweckhalle mit schönen Liedern zu unterhalten. An dem Abend war der Liederkranz Öpfingen mit zwei Gruppen anwesend und nach dem ‚Normalchor‘ trat kurz danach dann der ‚Projektchor‘ des Liederkranz Öpfingen auf. Dieser Chor sang nur viele bekannte englische Songs, doch das Publikum forderte mit anhaltendem Applaus eine Zugabe.

Nach einer kurzen Pause trat nochmals die Concordia mit weiteren Liedern auf. Den Liederkranz begleitete am Klavier Günther Wurst, der bereits im Alter von 83 Jahren war und seinen musikalischen Beitrag hervorragend ableistete.

Zwischen den einzelnen Auftritten der Chöre, musizierten in den Pausen die „Musikmacher“, ein Trio von Musikern aus Ober- und Untersulmetingen. Sie trugen mit Gesang und begleitender Gitarrenmusik, bekannte Hits und Schlager aus vergangenen Zeiten vor.

Bevor dann das letzte Chor-Lied der Concordia dankte der Vorsitzende Volker Ohlberg allen beteiligten Musikern und dem Publikum. Dabei wies er auch auf den weiteren Ablauf des Abends hin, der von den „Musikmachern“ dann übernommenwurde. Ebenso machte der erste Vorsitzende in seiner Ansprache darauf aufmerksam, dass das Publikum an diesem Abend ruhig eine Stunde später sich auf den Heimweg machen kann, denn durch die Zeitumstellung in dieser Nacht kommen sie dann nicht zu spät nach Hause. Dann begann die Concordia mit ihrem letzten Lied.

Und wiederum zeigte sich das Publikum von der vorgetragenen Musik so begeistert, dass es nach dem Programm-Schlusslied auch wieder eine Zugabe durch anhaltenden Applaus wünschte. Auch dieses Mal klappte es und die Concordia animierte mit ihrem Lied das Publikum zum Mitsingen und Mitschunkeln.