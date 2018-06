Viel Begeisterung und eine Schrecksekunde

Kein Zweifel: Der Große Festzug am Sonntag ist auch in diesem Jahr ein glanzvoller Höhepunkt des Laupheimer Kinder- und Heimatfests gewesen. 114 Motivwagen und Fußgruppen mit 150 Pferden und ein paar Ochsen zogen bei ideal trockenem Wetter durch die von Tausenden applaudierenden Besuchern gesäumte Innenstadt. In diesem Jahr überschattete allerdings ein glimpflich verlaufener Vorfall mit einem Pferdegespann den Trubel. Dennoch: Die Akteure des 90-minütigen Umzugs beeindruckten einmal mehr durch die Vielfalt und die Liebe zum Detail, mit der sie ihre Motive ausschmückten.

Es gibt Dinge, die sind Tradition beim Heimatfest, und dazu gehörte auch wieder Peter Rieger, liebevoll „Morri“ genannt, der das Publikum vom seinem Moderationsturm aus begrüßte und den Zug launig vorstellte. In diesem Jahr, in dem ein großer Teil des Zuges unter dem Motto „Durch Zeit und Raum“ stand, konstatierte er immer wieder, dass diese Traditionsveranstaltung ebenfalls mit der Zeit geht: „Die Frauenquote stimmt“, stellte er mehrfach fest! Heißt: So viele Frauen wie nie marschierten und ritten mit.

Den Anfang machte traditionell die Stadtkapelle, die einzig auch von der Kapellenstraße her gen Marktplatz marschierte und vor der Ehrentribüne aufspielte, wo Walter Spleis als Vorsitzender des Kinder- und Heimatfestvereins Ehrengäste und Publikum begrüßte. Auf die große Bedeutung des Festes und des Umzugs verweisend, dankte er allen Mitwirkenden, ohne deren ehrenamtlichen Einsatz diese Veranstaltung nicht möglich wäre. Ebenso traditionell eröffneten die „Heimatfeschdschätzla“ Diana Rosteck und Leonie Thanner den Festzug mit einem Gedicht und, unterstützt von der Stadtkapelle, auch mit dem Kinderfestlied – ein Moment, der ganz diesen Mädchen gehörte.

Immer wieder spannend ist zu sehen, wie Laupheimer die Geschichte ihrer Stadt darstellen, deren Anfänge in der Römerzeit zu finden sind. Das spiegelte sich im historischen Teil des Umzugs, in dem stilecht hergerichtete Römer hoch zu Ross und auf Wagen sowie etwas grimmig dreinschauende Kelten und Alemannen am Beifall klatschenden Publikum vorbeidefilierten.

Der Laupheimer Festzug war auch wieder ein Treffpunkt sämtlicher Musikkapellen der Region zwischen Schemmerhofen und Stetten – und darüber hinaus. Der Fanfarenzug Graf Zeppelin kam wieder aus Friedrichshafen angereist, und mit den getragenen Klängen der Musikgesellschaft Wattenwill marschierte dieses Jahr auch ein musikalischer Gruß aus der Schweiz mit im Zug.

Kreativ zeigten sich auch Schüler der Schulen aus Laupheim und der Umgebung, beispielhaft das Carl-Laemmle-Gymnasium, das im „Kreativteil“ des Festzugs kurzerhand das Raumschiff Enterprise huckepack auf einem Anhänger präsentierte. Motto: „Die Vermessung von Zeit und Raum“. Der Weltraum war auch Thema für Gruppen anderer Schulen, so der Wielandschule mit dem Titel „Die Außerirdischen“. Die Steinzeit, das alte Ägypten oder auch „OSU-Nauten“ waren Themen in diesem Teil.

Wahre Meisterwerke lieferten die kreativen Motivwagenbauer aber beim titelgebenden Motto „Durch Zeit und Raum“ ab. Sie befassten sich viel mit altem Handwerk und der Landwirtschaft in früheren Zeiten – zwei Bereiche der Wirtschaft, die den oberschwäbischen Raum über Jahrhunderte prägten. Waschweiber, Zimmerleute, Bäcker, Schmiede, Sattler und allerlei Bauerngesinde zogen über den Marktplatz, stellten auf ihren liebevoll ausgestatteten Motivwagen Gerätschaften früherer Jahrhunderte vor. Dazu zählte zum Beispiel eine Dreschmaschine, und auch eine Windmühle rollte mit drehenden Flügeln durch die Stadt – begleitet vom Beifall eines begeisterten Publikums.

Der Abschluss war wieder Tradition: Schnaufend bahnte sich der Rottalmolle seinen Weg durch die Gassen – voll mit glücklich winkenden Kindern.