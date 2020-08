Videokonzert für die Corona-Nothilfe in Peru

Am 1. September steht ein Video-Benefizkonzert zugunsten von Hilfsprojekten in Lateinamerika auf dem Programm: Das 25-minütige Benefiz-Video aus dem Münster Obermarchtal macht die Zuhörer mit zwei Perlen der französischen Orgelliteratur bekannt. Zu hören sind das „Magnificat d-Moll“ von Jean-François Dandrieu, bestehend aus sechs in Klang und Charakter völlig unterschiedlichen Kleinodien und dem „Cantabile“ des Romantikers César Franck, und ein ruhiges Stück voller Poesie und innerer Leuchtkraft.

Münsterorganist und Laupheimer Gregor Simon erläutert zudem Hintergründe zu den Kompositionen und deren Besonderheiten und lässt sich dann beim Vortrag auf Hände und Füße schauen. Die Einnahmen aus dieser Veranstaltung kommen Hilfsprojekten in Lateinamerika zugute. Im Angesicht der Coronapandemie ist in Peru das staatliche Gesundheitswesen unter der Last der permanent steigenden Patientenzahlen unter hoher Belastung. Die Spende über das am 1. September ausgestrahlte Video wird für Gesundheitsstationen in abgelegenen Regionen Perus eingesetzt. Der Tübinger Verein Desierto Florido unterstützt Gesundheitsstationen in den Dörfern Olof Palme, 15 de Enero und Las Salinas. Mit Ihrer Spende werden Schutzkittel, Atemschutzmasken und Pulsoxymeter zur Sauerstoffmessung im Blut, dazu Desinfektionsmittel und Medikamente angeschafft, um die Versorgung der Covid-19-Patienten zu unterstützen.

Den Link des Video-Konzertes finden Sie ab dem 1. September auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Marchtal: https://se-marchtal.drs.de – unter dem Punkt „Aktuell“. Auf der folgenden Homepage finden Sie die Links aller „Benefiz am Ersten – Videos“: www.gregor-simon.de