VHS-Themenschwerpunkt zur klimaneutralen Wärmeversorgung

Auch in Laupheim stehen Klimaneutralität und Klimaschutz als eine der wichtigsten Themen ganz oben auf der Agenda. Deshalb referiert Raymond Ihle, Technischer Leiter der Stadtwerke Laupheim, zur kommunalen Wärmeplanung. In seinem Vortrag am Donnerstag, 20.Oktober, erläutert er von 19 bis 20.30 Uhr in der Galerie der Schranne laut Mitteilung der Verwaltung die Pläne der Stadt.

Denn die Bürgerinnen und Bürger in Laupheim genießen nach deren Ansicht eine hohe Lebensqualität in einer der schönsten Regionen Baden-Württembergs. Damit das auch so bleibt, ist ein engagierter Klimaschutz unerlässlich. Das Klimaschutzgesetz des Umweltministeriums verpflichtet alle großen Kreisstädte und kreisfreie Städte, die Kommunale Wärmeplanung umzusetzen. Ziel dabei ist es, einen strategischen Fahrplan mit Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, wie die Stadt Laupheim bis 2040 klimaneutral mit Wärme versorgt werden kann. Die Besonderheit: Nicht nur die kommunalen Liegenschaften, sondern alle Gebäude in Laupheim sollen klimaneutral mit Wärme versorgt werden. Wie schaffen wir die Wärmewende in Laupheim und wie können Sie sich aktiv daran beteiligen? Dies sind die Fragen, welche an diesem Abend beantwortet werden.

Anmeldung und Infos bei der VHS Laupheim unter Telefon 07302 / 150130