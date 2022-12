VHS stellt neues Kursprogramm für Winter/Frühling 2023 vor

Zum neuen Jahr gehört für viele auch das Fassen von guten Vorsätzen. Ob man sich mehr bewegen möchte, eingestaubte Sprachkenntnisse auf Vordermann bringen oder gleich etwas ganz Neues lernen will – das Kursprogramm der Laupheimer Volkshochschule bietet die beste Möglichkeit hierzu.

So wartet das neue Kursprogramm Winter/Frühling 2023, mit rund 200 Kursen auf und ist damit wieder so umfangreich, wie es vor der Pandemie war. Dabei ist für jede und jeden das Passende im Angebot, um sich weiterzubilden und auch neue Fähigkeiten zu lernen.

Dieses Mal besticht das Programm vor allem durch seine Angebote im kulturellen Bereich. Neben Kulturfahrten, wie zu den Bregenzer Festspielen oder ins Lenbachhaus nach München, gibt es eine Kooperation mit dem Kunstschalter Schemmerhofen. Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Bereich Literatur, der im neuen Gebäude am Bahnhof noch weiter ausgebaut werden soll. „Wir freuen uns ganz besonders, dass wir den kulturellen Bereich wieder stärker anbieten können“, so die VHS-Leiterin Sabine Zolper.

Neben den kulturellen Aktivitäten gibt es zahlreiche Kurse und Veranstaltungen in den Bereichen Gesundheit, Fremdsprachen, Beruf, Gesellschaft und für Kinder in Präsenz und Online. Das Angebot konnte auch ausgeweitet werden aufgrund der digitalen Kooperationen mit anderen Volkshochschulen der Region. Die Kurse starten ab den Weihnachtsferien und gehen bis Ostern. Das Programm in ausführlicher Textfassung gibt es auf der Homepage der VHS unter www.vhs-laupheim.de. Die Kurse können dort ab sofort auch gebucht werden.