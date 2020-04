VHS nimmt Kaufmännisches ins Programm

Die Laupheimer Volkshochschule informiert über neue Kursangebote: Ein Fokus liegt im Mai auf Weiterbildungen im kaufmännischen Bereich. Die Gebühr für die Teilnahme an diesen Kursen beträgt jeweils 360 Euro (inklusive Unterrichtsmaterial). Außerdem weist die VHS auf einen Ernährungskurs hin. Der Überblick.

„Mit Messer und Gabel das Klima retten? Wie unsere Ernährung die Umwelt beeinflusst“ (Kursnummer 1104) – so lautet der Titel des Webinars, das am heutigen Dienstag, 21. April, von 18.50 bis 20.30 Uhr stattfindet. Die Veranstaltung wird live aus der VHS Wolfsburg übertragen. Wie viel landwirtschaftliche Fläche steht uns zukünftig zur Verfügung? In welchem Maße tragen unsere Essgewohnheiten zum Klimawandel, aber auch zur Zerstörung natürlicher Lebensräume bei? Was sind die aktuellen Trends und wie wird sich das Angebot auf dem Lebensmittelmarkt weiterentwickeln? Wie sehen gesunde und nachhaltige Ernährungsempfehlungen aus? Dies sind Beispiele für Fragen, auf die Stephanie Wunder vom Ecologic Institut und Tanja Dräger de Teran vom WWF Antworten geben werden.

Über eine Online-Plattform können Teilnehmer Fragen an die Moderation der Veranstaltung übermitteln. Die Zugangsdaten zur Einwahl stellt die VHS Laupheim nach Anmeldung zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos.

Finanzbuchführung 1 (Kurs 5114) – nach diesem Lehrgang verfügen die Teilnehmer über fundiertes Grundlagenwissen zur doppelten Buchführung. Sie können unternehmerische Geschäftsfälle (in Form von Rechnungen, Belegen, Kontoauszügen) in Buchungssätze umsetzen und in der laufenden Buchführung erfassen. Sie sind in der Lage, sich in unterschiedliche Buchführungssysteme einzuarbeiten und die laufende Buchführung eines Unternehmens zu erledigen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Termine: montags bis freitags, 4.5. bis 15.5., 9 bis 13 Uhr.

Finanzbuchführung 2 (5116) – In diesem Kurs werden die Kenntnisse des betrieblichen Rechnungswesens vertieft. Dazu werden die in der Praxis eingesetzten DATEV-Standardkontenrahmen SKR 03/04 verwendet. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses sind die Teilnehmer in der Lage, laufende Buchungsfälle und einfache Abschlussarbeiten in Handel, Handwerk und Industrie zu bearbeiten. Vorkenntnisse sind erforderlich: fachliche Grundlagen, wie im Kurs „Finanzbuchführung 1“ vermittelt. Termine: montags bis freitags, 18.5. bis 29.5., 9 bis 13 Uhr (auch am Feiertag).

Lohn und Gehalt 1 (Kurs 5115) – die Lohn- und Gehaltsrechnung dient der korrekten Ermittlung des Bruttolohns und der gesetzlichen Abzugsbeträge. Dabei bringen Reisekosten, Freibeträge, Zuschläge, Sachbezüge oder Minijob und Gleitzone zahlreiche Besonderheiten mit sich. Der Kurs vermittelt grundlegende Kenntnisse der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Nach erfolgreichem Abschluss können die Teilnehmer Lohnabrechnungen erstellen und die erforderlichen Meldungen an die Sozialversicherung sowie das Finanzamt übermitteln. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Termine: montags bis freitags, 4.5. bis 15.5., 9 bis 13 Uhr.

Lohn und Gehalt 2 (5117) – dieser Kurs vermittelt weiterführende Kenntnisse der Lohnbuchhaltung und geht dabei insbesondere auf die zahlreichen Sonderregelungen, verschiedene steuerfreie Einkommensarten und die besondere steuerrechtliche Behandlung bestimmter Arbeitnehmergruppen ein. Vorkenntnisse sind erforderlich: fachliche Grundlagen, wie im Kurs „Lohn und Gehalt 1“ vermittelt. Termine: montags bis freitags, 18.5. bis 29.5., 9 bis 13 Uhr (auch am Feiertag).