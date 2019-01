VHS Laupheim geht mit der Zeit

Die Auswirkungen der Digitalisierung vermitteln – dies ist ein strategisches Ziel des Beirats der Volkshochschule Laupheim. Umgesetzt wird es nun mit der Rubrik „Visionen von morgen“, einer Neuheit im Kursprogramm. Weitere Schwerpunkte im kommenden Semester, das am Freitag, 25. Januar, beginnt, sind die Themen „Europa“ und „Gesundheit“. Was genau die Laupheimer erwartet und welche Höhepunkte es gibt, erklärt Sabine Zolper, Leiterin der Volkshochschule, im Gespräch mit der SZ.

Die Digitalisierung betrifft inzwischen alle Altersgruppen und spielt in allen Haushalten eine Rolle, sagt Sabine Zolper. Die Entwicklung schreite extrem schnell voran, es werde immer schwieriger, den Überblick zu behalten. „Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Thema in den Fokus zu rücken.“ Angeboten werden Kurse, die sich mit Künstlicher Intelligenz befassen. Auch ein Besuch in der Hochschule Biberach, in der es ein Digitallabor gibt, steht im Programm. „Wir bieten eine Mischung aus Theorie und Praxis“, erklärt die Leiterin der Volkshochschule.

Europa und Ehrenamt

Für den Bereich Gesellschaft gilt: Hier spielt in den kommenden Monaten das Thema „Europa“ eine große Rolle. Die Volkshochschule hat Professor Gabriele Abels von der Universität Tübingen für einen Vortrag gewinnen können. Sie referiert in der Schranne unter anderem über das Europäische Parlament. Eine Filmreihe mit dem Titel „Europa“ ergänzt das Angebot.

Für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, bietet die VHS in Zusammenarbeit mit dem Kreis Biberach eine Veranstaltungsreihe „Kompetent fürs Ehrenamt“ an.

Im vergangenen Jahr seien vor allem Kurse nachgefragt gewesen, in denen die Teilnehmer Entspannungstechniken und Methoden zum Stressabbau lernen. „Die Plätze waren extrem schnell belegt“, erzählt Zolper, die von der hohen Nachfrage überrascht war. Teilweise hätten Menschen angerufen, die unter Schlafstörungen leiden und leer ausgegangen waren. „Sie wollten unbedingt noch einen Platz bekommen.“ Um die Nachfrage zu decken, habe die Volkshochschule im kommenden Semester das Angebot verdoppelt. Außerdem gebe es Yoga-Kurse, die an einem neuen Ort stattfinden: im Entspannungsraum des Karatezentrums.

Flexibilität in der EDV

Zusätzlich zu den regulären Kursen soll es im Bereich EDV Kurse geben, deren Termine die Volkshochschule nach Bedarf festlegen will. „In der Vergangenheit gab es oft Interessenten, nachdem die Kurse schon vorbei waren“, berichtet Zolper. Dies hänge ihrer Meinung nach damit zusammen, dass in der Berufswelt oft kurzfristig ein Bedarf für Schulungen entsteht. „Jetzt notieren wir uns die Interessenten und bieten ab einer bestimmten Teilnehmerzahl zusätzliche Schulungen an.“

Ein Besuch der Bregenzer Festspiele, die im Sommer Guiseppe Verdis „Rigoletto“ auf die Bühne bringen, Businesskurse für Arbeitnehmer und Sprachkurse, darunter Spanisch, Italienisch und Russisch – das Angebot bedient zahlreiche Interessen. Kurse für junge Menschen finden hauptsächlich in den Ferien statt. „Wenn Schule ist, gibt es kaum Teilnehmer“, sagt die Leiterin der Volkshochschule. Bemerkenswert im Programm seien der Kinderzirkus, Kurse für die Abiturvorbereitung sowie ein Graffitikurs. „Die Dozenten versichern, dass sie dabei keine Grundlagen für Schmierereien an Hauswänden legen“, sagt Zolper und schmunzelt. Sie sei zunächst skeptisch gewesen, habe sich aber dann dafür entschieden, der Jugendkultur einen Raum zu geben. „Im Vordergrund steht der künstlerische Aspekt.“

Stadt will „Hotel Post“ für VHS nutzen

Das Gebäude, in dem früher das „Hotel Post“ untergebracht war, gehört der Stadt Laupheim. Ob es für die Volkshochschule geeignet ist, haben Sachverständige geprüft. „Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die Rahmenbedingungen stimmen“, teilt Oberbürgermeister Gerold Rechle mit. „Es gibt viele kleine Räume, dies ist im Sinne des Unterrichtsbetriebs.“ Demnächst solle ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben werden.

„Es liegt im Interesse der Stadt, in dieser Angelegenheit schnell zu einem Ergebnis zu kommen“, betont Rechle. Denn das Kursangebot wachse – und damit der Raumbedarf. In den vergangenen drei Jahren sei die Anzahl der Unterrichtseinheiten von 7000 auf 10 000 angestiegen. Über weitere Schritte will Rechle den Gemeinderat am Montag, 25. Februar, informieren.

Das neue Kursangebot ist ab sofort auf der Website der Volkshochschule einsehbar. Gedruckte Exemplare liegen ab Freitag, 25. Januar, in Rathäusern und Verwaltungsgebäuden aus und werden gemeinsam mit dem „Laupheimer Anzeiger“ und dem „Südfinder“ verteilt. Wer erstmals an einem Kurs teilnehmen möchte, muss sich schriftlich per Post oder auf der Website über das Online-Formular anmelden. Dies hängt mit den neuen Datenschutzbestimmungen zusammen. Wer bereits an Kursen teilgenommen hat, dem genügt eine Anmeldung via Telefon oder E-Mail. Weitere Infos gibt es unter